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    Марадона: «Спасибо, Белоруссия, за прием, но я такого не заслужил»

    Председатель правления «Динамо-Брест» Диего Марадона отметил прием, который ему организовали в Белоруссии. По мнению аргентинца, он этого не заслужил.

    «Питание как в Аргентине. Благодарю Белоруссию за такой прием. Однако не думаю, что я такого заслуживаю. Приложу все усилия на благо брестского «Динамо», – написал в социальной сети функционер.

    Марадона – чемпион мира 1986 года.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    19.07.2018 11:49
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 июля 2018, 18:54

      у поглядим на сколько хватит Диего) а то сначала все говорят подобное)

      3
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 19 июля 2018, 17:38

      Конечно после такого приема потребуется отдача ,Диего.

      3
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      Рейтинг: +709

      VAD07 19 июля 2018, 14:15

      Белые дорожки специально пивом заставили, чтоб контору не палить?

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25010

      bset 19 июля 2018, 14:14

      Щас ему белорусы втык сделают, что не Беларусь.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 19 июля 2018, 13:32

      Подлиз засчитан..

      1
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      Рейтинг: +1154

      Стаz 19 июля 2018, 12:19

      Поляна знатная

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +104

      SoupMan 19 июля 2018, 11:58

      Да Диего, ты не заслужил жить в это "Г".

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