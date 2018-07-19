Марадона: «Спасибо, Белоруссия, за прием, но я такого не заслужил»

Председатель правления «Динамо-Брест» Диего Марадона отметил прием, который ему организовали в Белоруссии. По мнению аргентинца, он этого не заслужил.

«Питание как в Аргентине. Благодарю Белоруссию за такой прием. Однако не думаю, что я такого заслуживаю. Приложу все усилия на благо брестского «Динамо», – написал в социальной сети функционер.

Марадона – чемпион мира 1986 года.