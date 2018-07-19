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    Sky Sports: Зинченко покинет «Манчестер Сити» этим летом

    Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко до старта нового сезона покинет клуб.

    Ранее стало известно, что украинский футболист отправился с командой на предсезонный сбор в США. Турне «Сити» продлится 11 дней. За это время команда проведет товарищеские матчи с дортмундской «Боруссией», «Ливерпулем» и «Баварией».

    Известно, что в услугах 21-летнего футболиста заинтересовано несколько клубов АПЛ. «Вулверхэмптон» уже предложил за украинца 16 миллионов фунтов.

    Источник: Skysports

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    19.07.2018 08:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 19 июля 2018, 09:02

      Значит, всё-таки уйдёт. Удачи, парень талантливый.

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