Sky Sports: Зинченко покинет «Манчестер Сити» этим летом

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко до старта нового сезона покинет клуб.

Ранее стало известно, что украинский футболист отправился с командой на предсезонный сбор в США. Турне «Сити» продлится 11 дней. За это время команда проведет товарищеские матчи с дортмундской «Боруссией», «Ливерпулем» и «Баварией».

Известно, что в услугах 21-летнего футболиста заинтересовано несколько клубов АПЛ. «Вулверхэмптон» уже предложил за украинца 16 миллионов фунтов.