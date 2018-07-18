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    Зинченко отправился с «Манчестер Сити» в турне по США

    Тренерский штаб «Манчестер Сити» объявил список футболистов, которые отправились с командой в летнее турне по США в рамках подготовки к предстоящему сезону.

    В составе английской команды присутствует полузащитник сборной Украины Александр Зинченко. Ранее сообщалось, что 21-летний футболист этим летом сменит клуб. В его услугах заинтересованы «Фулхэм», «Ньюкасл» и «Вулверхэмптон».

    Турне «Сити» продлится 11 дней. За это время команда проведет товарищеские матчи с дортмундской «Боруссией», «Ливерпулем» и «Баварией».

    Источник: ФК «Манчестер Сити»

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    18.07.2018 09:29
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +351

      simoron81 18 июля 2018, 10:19

      НОНО

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 18 июля 2018, 10:08

      Вот это турне и спарринг. И бабла заработают и соперники топовые для этого подобрались.

      2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 18 июля 2018, 09:48

      Хороший знак, может и останется, тем более, что закрытие ТО в АПЛ перенесли на более ранний срок, насколько я знаю.

      2
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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus > Cules2013 18 июля 2018, 10:49

      Все может быть.

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