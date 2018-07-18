Зинченко отправился с «Манчестер Сити» в турне по США

Тренерский штаб «Манчестер Сити» объявил список футболистов, которые отправились с командой в летнее турне по США в рамках подготовки к предстоящему сезону.

В составе английской команды присутствует полузащитник сборной Украины Александр Зинченко. Ранее сообщалось, что 21-летний футболист этим летом сменит клуб. В его услугах заинтересованы «Фулхэм», «Ньюкасл» и «Вулверхэмптон».

Турне «Сити» продлится 11 дней. За это время команда проведет товарищеские матчи с дортмундской «Боруссией», «Ливерпулем» и «Баварией».