Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    ЦСКА продлил контракт с Набабкиным

    Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин продлил контракт с клубом. Теперь соглашение действует до лета 2020 года.

    «31-летний футболист пришeл в ПФК ЦСКА в начале 2010 года. Набабкин сыграл за красно-синих уже 200 матчей. Кирилл — обладатель семи трофеев: трeх чемпионских титулов, двух Кубков и двух Суперкубков России», – напомнила пресс-служба армейцев.

    Набабкин сыграл два матча за сборную России.

    Источник: ПФК ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.07.2018 19:40
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 18 июля 2018, 20:19

      Это хорошо. Кирилл - игрок стабильный, по месту игры в защите - универсал! И иногда теперь стал прыгать выше головы! Играл бы постоянно так, как в некоторых матчах, был бы уже в "Реале" или "Челси".

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11