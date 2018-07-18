ЦСКА продлил контракт с Набабкиным

Это хорошо. Кирилл - игрок стабильный, по месту игры в защите - универсал! И иногда теперь стал прыгать выше головы! Играл бы постоянно так, как в некоторых матчах, был бы уже в "Реале" или "Челси".
Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин продлил контракт с клубом. Теперь соглашение действует до лета 2020 года.
«31-летний футболист пришeл в ПФК ЦСКА в начале 2010 года. Набабкин сыграл за красно-синих уже 200 матчей. Кирилл — обладатель семи трофеев: трeх чемпионских титулов, двух Кубков и двух Суперкубков России», – напомнила пресс-служба армейцев.
Набабкин сыграл два матча за сборную России.