Кэхилл может покинуть «Челси» после разговора с Сарри

Защитник «Челси» Гари Кэхилл может покинуть лондонский клуб в текущее межсезонье.

Футболист рассчитывает в ближайшее время встретиться с новым главным тренером команды Маурицио Сарри. Он хочет выяснить видение итальянца на свою роль в команде в предстоящем сезоне.

Кэхилл встревожен приходом 23-летнего защитника Даниэле Ругани из «Ювентуса», который претендует на то же место на поле, что и британец.

В прошлом сезоне 32-летний футболист провел 27 матчей в АПЛ, в которых не отметился результативными действиями.