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    Кэхилл может покинуть «Челси» после разговора с Сарри

    Защитник «Челси» Гари Кэхилл может покинуть лондонский клуб в текущее межсезонье.

    Футболист рассчитывает в ближайшее время встретиться с новым главным тренером команды Маурицио Сарри. Он хочет выяснить видение итальянца на свою роль в команде в предстоящем сезоне.

    Кэхилл встревожен приходом 23-летнего защитника Даниэле Ругани из «Ювентуса», который претендует на то же место на поле, что и британец.

    В прошлом сезоне 32-летний футболист провел 27 матчей в АПЛ, в которых не отметился результативными действиями.

    Источник: Evening Standard

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    18.07.2018 10:41
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +788

      dddolphin 18 июля 2018, 20:47

      Бакойако продайте лучше куда нибудь, и верните к великолепному Канте Матича!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 18 июля 2018, 12:18

      Лишь бы Кристенсена не трогали

      4
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      Рейтинг: +148

      Sarco > Danish Dynamite 18 июля 2018, 14:09

      Его Сарри трогать не будет , он его типа игрок )

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