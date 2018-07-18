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Погба хочет вернуться в «Ювентус»

18 июля 2018, 07:08
16

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба готов вернуться в «Ювентус», откуда он перешел в английский клуб.

Французу не нравится работать под управлением Жозе Моуринью. По этой причине он рассматривает возможность ухода из клуба.

Погба перебрался в «МЮ» из «Ювентуса» летом 2016 года. За него были заплачены рекордные на тот момент 105 миллионов евро.

В прошлом сезоне 25-летний футболист провел 37 матчей за «Манчестер Юнайтед», в которых забил шесть голов и отдал 12 результативных передач.

Источник: Tuttosport
Англия. Премьер-лига Италия. Серия А Трансферы Манчестер Юнайтед Ювентус Погба Поль Моуринью Жозе
Комментарии (16)
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Рубик Докоян
1531887257
Никто не хочет в Тамбов... Продав однажды за 105 лямов такого игрока, назад его уже не купят.
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Fn1s
1531893576
Да ***** теперь все хотят в Ювентус
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Патронташ
1531893662
У них же с Моуриньо вроде как взаимная любовь?
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Dimon013
1531893920
Конечно хочет. С Роналду все хотят поиграть в команде)
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KOLBIS
1531900727
Прям сборная мира собирается...
Ответить
Наварх
1531904322
Если всё это правда - Марсело, Погба и Зидан... Но скорее это сказка, если нет, то жаль, что Буффон перешёл в ПСЖ.
Ответить
Garrincha58
1531905259
продадут Игуаина может еще кого и найдут пиастров на Погба
Ответить
Avatar 2
1531907966
продадут Игуаина и Пьянича
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zigbert
1531918880
Теперь все хотят в Ювентус Поль.
Ответить
Фк Томь87
1531943569
Проститут***а Роналдо перешел в Юве Теперь все хотят туда !!!!!!!!!
Ответить
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