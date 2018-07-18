Погба хочет вернуться в «Ювентус»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба готов вернуться в «Ювентус», откуда он перешел в английский клуб.

Французу не нравится работать под управлением Жозе Моуринью. По этой причине он рассматривает возможность ухода из клуба.

Погба перебрался в «МЮ» из «Ювентуса» летом 2016 года. За него были заплачены рекордные на тот момент 105 миллионов евро.

В прошлом сезоне 25-летний футболист провел 37 матчей за «Манчестер Юнайтед», в которых забил шесть голов и отдал 12 результативных передач.