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    Погба хочет вернуться в «Ювентус»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба готов вернуться в «Ювентус», откуда он перешел в английский клуб.

    Французу не нравится работать под управлением Жозе Моуринью. По этой причине он рассматривает возможность ухода из клуба.

    Погба перебрался в «МЮ» из «Ювентуса» летом 2016 года. За него были заплачены рекордные на тот момент 105 миллионов евро.

    В прошлом сезоне 25-летний футболист провел 37 матчей за «Манчестер Юнайтед», в которых забил шесть голов и отдал 12 результативных передач.

    Источник: Tuttosport

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    18.07.2018 07:08
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +24

      Фк Томь87 18 июля 2018, 22:52

      Проститут***а Роналдо перешел в Юве Теперь все хотят туда !!!!!!!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100888

      zigbert 18 июля 2018, 16:01

      Теперь все хотят в Ювентус Поль.

      1
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      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL 18 июля 2018, 14:07

      Да у его проглота агента деньги кончились вот и жиру бесится. Надо всем клиентам Мино Райолы уйти к другим агентам.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 18 июля 2018, 13:03

      он не из за Моуринье, а из за болел которые его шпиняют всё время.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 18 июля 2018, 12:59

      продадут Игуаина и Пьянича

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 18 июля 2018, 12:14

      продадут Игуаина может еще кого и найдут пиастров на Погба

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +345

      Наварх 18 июля 2018, 11:58

      Если всё это правда - Марсело, Погба и Зидан... Но скорее это сказка, если нет, то жаль, что Буффон перешёл в ПСЖ.

      1
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 18 июля 2018, 10:58

      Прям сборная мира собирается...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +431

      Dimon013 18 июля 2018, 09:05

      Конечно хочет. С Роналду все хотят поиграть в команде)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1678

      Патронташ 18 июля 2018, 09:01

      У них же с Моуриньо вроде как взаимная любовь?

      1
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