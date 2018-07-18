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    Агент: «Надеюсь, «Ростов» готов платить высокую зарплату Панюкову»

    Футбольный агент Владимир Абрамов, который до недавнего времени представлял интересы нападающего «Зенита» Андрея Панюкова, рассказал об интересе к футболисту со стороны «Ростова» и «Балтики».

    «Руководство «Зенита», насколько знаю, решило с Андреем расстаться. Теперь интересно, за сколько они хотят его продать. Знаю, что тот же Непомнящий очень хотел видеть игрока в «Балтике». Но у Панюкова довольно серьезная зарплата, и «Зенит» тоже хочет получить за него немалые деньги.

    Панюков много времени тренировался с «Ростовом». Думаю, команда в нем заинтересована. Но опять же — вопрос цены. Он бы с удовольствием и зимой ушел в другие клубы, но «Зенит» не отдаст Андрея за 20 копеек. Они держат цену.

    Transfermarkt пишет о цене в 800 тысяч евро? Думаю, реальная цена немногим больше. Около миллиона. Но это все равно немалые деньги. Возможно, если по цене не удастся договориться, начнут обсуждать аренду. Но опять же – зарплату нужно будет платить «Ростову». Надеюсь, они к этому готовы», – сказал Абрамов.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    18.07.2018 06:46
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 19 июля 2018, 20:46

      Обожрались совсем, уроды!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17900

      paracetamol 18 июля 2018, 21:07

      Ничего нищебродам бесплатно не давать!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +2401

      baden69 18 июля 2018, 20:05

      Зарплату нужно ЗАРАБАТЫВАТЬ, а у нас футболисты ее ПОЛУЧАЮТ...

      1
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      Рейтинг: +113

      larin80 18 июля 2018, 17:58

      Благодаря Абрамову фамилия Панюков звучит уже более 5-ти лет..А чем он знаменит по факту за это время?? Молодёжка Динамо,Аяччо,Вентспилс и Зенит-2..А человеку уже 24 если что..и явный лишний вес..За что там более 800 тысяч евро?? Непонятно..

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +585

      tilvan 18 июля 2018, 10:57

      совсем офонарели эти избалованные

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7923

      FanatSerj 18 июля 2018, 10:02

      "жертвы" лимитища, пора бы российский футбол очистить от них, но как же тогда миллионы осваивать? поэтому ничего не измениться.

      0
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      Рейтинг: +18074

      ilichkadr 18 июля 2018, 09:50

      Все агенты одинаковые. Чем выше зарплата у футболиста, тем больше ежемесячного бабла будет отстегиваться. Пора от этой системы в России уходить. Пущай в Европе впаривают, а нам окна Эвертона совершенно не нужны.

      0
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      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 18 июля 2018, 09:30

      а кто он Панюков???????? ау кто это и почему Ростов не может потянуть его зарплату!? совсем там все аку...ли

      -1
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 18 июля 2018, 09:03

      идиоты с у ка руководство Зенита!Говно набирают,а нормальных продают.

      0
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 18 июля 2018, 08:41

      Как же мы приучили их к большому баблу....Ведь будем честны- в нашем чемпионате явно завышены зарплаты футболистов, по сравнению с Европой...Интересно как то получается-вся страна живет на копейки, средняя зарплата в стране намного менее 1 тыс. ЕВРО, а футболистам платят миллионы....А вот тут ситуация вообще интересная...Кто такой Панюков ??? Что он покажет ??? Почему Зенит его выдворяет ??? А бабло подавай еще до начала сезона....И бабло нешуточное....Может пора и заплату платить как на заводе- как поработал, так и оплачивать....А то ведь весьма хорошо пристроиться на скамеечке у некоторых получается....И не играют- а бабоссы капают....

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