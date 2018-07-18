Агент: «Надеюсь, «Ростов» готов платить высокую зарплату Панюкову»

Футбольный агент Владимир Абрамов, который до недавнего времени представлял интересы нападающего «Зенита» Андрея Панюкова, рассказал об интересе к футболисту со стороны «Ростова» и «Балтики».

«Руководство «Зенита», насколько знаю, решило с Андреем расстаться. Теперь интересно, за сколько они хотят его продать. Знаю, что тот же Непомнящий очень хотел видеть игрока в «Балтике». Но у Панюкова довольно серьезная зарплата, и «Зенит» тоже хочет получить за него немалые деньги.

Панюков много времени тренировался с «Ростовом». Думаю, команда в нем заинтересована. Но опять же — вопрос цены. Он бы с удовольствием и зимой ушел в другие клубы, но «Зенит» не отдаст Андрея за 20 копеек. Они держат цену.

Transfermarkt пишет о цене в 800 тысяч евро? Думаю, реальная цена немногим больше. Около миллиона. Но это все равно немалые деньги. Возможно, если по цене не удастся договориться, начнут обсуждать аренду. Но опять же – зарплату нужно будет платить «Ростову». Надеюсь, они к этому готовы», – сказал Абрамов.