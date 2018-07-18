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  • Агент: «Надеюсь, «Ростов» готов платить высокую зарплату Панюкову»

Агент: «Надеюсь, «Ростов» готов платить высокую зарплату Панюкову»

18 июля 2018, 06:46
12

Футбольный агент Владимир Абрамов, который до недавнего времени представлял интересы нападающего «Зенита» Андрея Панюкова, рассказал об интересе к футболисту со стороны «Ростова» и «Балтики».

«Руководство «Зенита», насколько знаю, решило с Андреем расстаться. Теперь интересно, за сколько они хотят его продать. Знаю, что тот же Непомнящий очень хотел видеть игрока в «Балтике». Но у Панюкова довольно серьезная зарплата, и «Зенит» тоже хочет получить за него немалые деньги.

Панюков много времени тренировался с «Ростовом». Думаю, команда в нем заинтересована. Но опять же — вопрос цены. Он бы с удовольствием и зимой ушел в другие клубы, но «Зенит» не отдаст Андрея за 20 копеек. Они держат цену.

Transfermarkt пишет о цене в 800 тысяч евро? Думаю, реальная цена немногим больше. Около миллиона. Но это все равно немалые деньги. Возможно, если по цене не удастся договориться, начнут обсуждать аренду. Но опять же – зарплату нужно будет платить «Ростову». Надеюсь, они к этому готовы», – сказал Абрамов.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Трансферы Зенит Балтика Ростов Панюков Андрей Непомнящий Валерий
Комментарии (12)
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T_REX
1531885661
С такими запросами сдохнет в ФНЛ
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Рубик Докоян
1531886711
Какая цена, блин, за Панюкова ? 1-2 ляма от силы, а вот запросы по зарплате зенитовские, особенно у его новоявленного агента. Ваши надежды и ожидания -- это ваши проблемы...
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zico2205
1531892502
Как же мы приучили их к большому баблу....Ведь будем честны- в нашем чемпионате явно завышены зарплаты футболистов, по сравнению с Европой...Интересно как то получается-вся страна живет на копейки, средняя зарплата в стране намного менее 1 тыс. ЕВРО, а футболистам платят миллионы....А вот тут ситуация вообще интересная...Кто такой Панюков ??? Что он покажет ??? Почему Зенит его выдворяет ??? А бабло подавай еще до начала сезона....И бабло нешуточное....Может пора и заплату платить как на заводе- как поработал, так и оплачивать....А то ведь весьма хорошо пристроиться на скамеечке у некоторых получается....И не играют- а бабоссы капают....
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Garrincha58
1531895415
а кто он Панюков???????? ау кто это и почему Ростов не может потянуть его зарплату!? совсем там все аку...ли
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FanatSerj
1531897364
"жертвы" лимитища, пора бы российский футбол очистить от них, но как же тогда миллионы осваивать? поэтому ничего не измениться.
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tilvan
1531900625
совсем офонарели эти избалованные
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larin80
1531925917
Благодаря Абрамову фамилия Панюков звучит уже более 5-ти лет..А чем он знаменит по факту за это время?? Молодёжка Динамо,Аяччо,Вентспилс и Зенит-2..А человеку уже 24 если что..и явный лишний вес..За что там более 800 тысяч евро?? Непонятно..
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baden69
1531933556
Зарплату нужно ЗАРАБАТЫВАТЬ, а у нас футболисты ее ПОЛУЧАЮТ...
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paracetamol
1531937241
Ничего нищебродам бесплатно не давать!
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Таганский
1532022384
Обожрались совсем, уроды!!
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