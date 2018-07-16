Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Мутко против»: ФИФА оштрафовала сборную Сербии после жалоб Джаки и Шакири на фанатов команды

    По информации телеграм-канала «Мутко против», ФИФА оштрафовала сборную Сербии на 54 тысячи франков (46 тысяч евро).

    Футболисты сборной Швейцарии Гранит Джака и Джердан Шакири подали жалобы на сербских болельщиков. Фанаты бросали пластиковые бутылки и стаканы в футболистов во время матча группового этапа ЧМ между сборными Швейцарии и Сербии.

    ФИФА удовлетворила жалобу.

    ФИФА оштрафовала Лихтштайнера, Джаку и Шакири за жест, изображающий орла с флага Албании

    Источник: Telegram

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.07.2018 23:53
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 17 июля 2018, 19:39

      гранатами надо было бросать и жаловаться бы некому было

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 17 июля 2018, 08:25

      Эти косовские утырки самы спровоцировали болельщиков...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 17 июля 2018, 05:24

      Заслужили своим поведением.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18968

      zico2205 17 июля 2018, 00:02

      Чмори албанские....Играйте в футбол и не суйтесь в политику....А теперь вот как проститутки жалобы пишут.....А сербы-братья !!!

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11