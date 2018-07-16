«Мутко против»: ФИФА оштрафовала сборную Сербии после жалоб Джаки и Шакири на фанатов команды

По информации телеграм-канала «Мутко против», ФИФА оштрафовала сборную Сербии на 54 тысячи франков (46 тысяч евро).

Футболисты сборной Швейцарии Гранит Джака и Джердан Шакири подали жалобы на сербских болельщиков. Фанаты бросали пластиковые бутылки и стаканы в футболистов во время матча группового этапа ЧМ между сборными Швейцарии и Сербии.

ФИФА удовлетворила жалобу.

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