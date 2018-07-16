Гинер: «Ювентус» торгуется сам с собой, покупая Головина»

Какой топ-клуб еще хотел бы купить Головина? А никакой, Гинер врать не будет, предложений нет. СМИ распиарили игрока, они же его уже и распродали в разные клубы, но Головин-то один! В общем сыпется журналистская труха, на доверчивые уши болельщиков. Остается только ждать сообщений под грифом "официально", все остальное шлак, не стоящий внимания.
Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал, что клуб не получал официальных предложений о покупке футболистов команды.
«Каких-то официальных предложений о покупке игроков ЦСКА не получал. В СМИ я читал, что «Ювентус» торгуется сам с собой, покупая Головина«, – сказал Гинер.
Александр Головин выступает за ЦСКА с 2012 года. В прошедшем сезоне РФПЛ он провел 27 матчей, забил пять голов и отдал три результативные передачи.
Головин и трансфер в Европу. Что известно на данный момент