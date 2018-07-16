Гинер: «Ювентус» торгуется сам с собой, покупая Головина»

Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал, что клуб не получал официальных предложений о покупке футболистов команды.

«Каких-то официальных предложений о покупке игроков ЦСКА не получал. В СМИ я читал, что «Ювентус» торгуется сам с собой, покупая Головина«, – сказал Гинер.

Александр Головин выступает за ЦСКА с 2012 года. В прошедшем сезоне РФПЛ он провел 27 матчей, забил пять голов и отдал три результативные передачи.

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