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    Гинер: «Ювентус» торгуется сам с собой, покупая Головина»

    Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал, что клуб не получал официальных предложений о покупке футболистов команды.

    «Каких-то официальных предложений о покупке игроков ЦСКА не получал. В СМИ я читал, что «Ювентус» торгуется сам с собой, покупая Головина«, – сказал Гинер.

    Александр Головин выступает за ЦСКА с 2012 года. В прошедшем сезоне РФПЛ он провел 27 матчей, забил пять голов и отдал три результативные передачи.

    Головин и трансфер в Европу. Что известно на данный момент

    Источник: ТАСС

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    16.07.2018 06:08
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +5072

      Т34 16 июля 2018, 13:08

      Какой топ-клуб еще хотел бы купить Головина? А никакой, Гинер врать не будет, предложений нет. СМИ распиарили игрока, они же его уже и распродали в разные клубы, но Головин-то один! В общем сыпется журналистская труха, на доверчивые уши болельщиков. Остается только ждать сообщений под грифом "официально", все остальное шлак, не стоящий внимания.

      0
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 16 июля 2018, 10:55

      А ведь уже писали о двадцатке за Головина, а типа ЦСКА хочет 35-ть. )))
      Головин талантлив, но его участь максимум Тотенхем.

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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > Владислав Vlad 16 июля 2018, 15:46

      нынешний тотенхем тоже не плохой вариант если быть игроком основы

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > anri1703 16 июля 2018, 22:47

      А я и не говорю, что Тотенхем - плохой вариант.)))
      Я говорю, что уровень Головина на данный момент - не выше Тотенхема.)))
      В клубе уровня Тотенхема Головин может заиграть и раскрыться, а вот если возьмёт его клуб выше уровня Тотенхема, то Головин может и на лавку сесть на пару лет.

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      Рейтинг: +1364

      МВС 16 июля 2018, 10:45

      Головина в Юве не будет.это факт.все остальное-происки агентов и СМИ.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 июля 2018, 10:38

      так я и думал что официального предложения нет а то что в прессе просто слухи и вымысел.

      4
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 16 июля 2018, 09:48

      Доторговались до точки.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 16 июля 2018, 07:58

      Похоже, что Гинер прав по поводу торгов Юве самим с собой по Головину...

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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 16 июля 2018, 07:44

      Как же так? Я что зря кричал на все клубы-олигархи :" В очередь,сукины дети,в очередь!"?

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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 16 июля 2018, 07:13

      Это говорит о том что сми выдают не проверенную информацию!

      0
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > Опорник84 16 июля 2018, 07:23

      агент слухи распускает проводя переговоры с другим клубом.

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 16 июля 2018, 06:56

      В итоге уничтожит карьеру ему, как сделал это для Дзагоева и Акинфеева.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 16 июля 2018, 06:54

      Для нас это не ново. Торгуют футболистами разного рода СМИ и таблоиды вместе с армянским радио ( Арустамян) на новостных лентах. Мы будем судить кто кого купил по факту, а не по бла-бла...

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