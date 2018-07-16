Сборная Франции опубликовала фото из раздевалки после победы на ЧМ-2018

Молодцы! По делу выиграли! Начиная с 1/8 у них были самые сильные соперники.
Сборная Франции в финале ЧМ-2018 обыграла Хорватию (4:2) и стала чемпионом мира.
«Это команда», – подписала фото из раздевалки пресс-служба французов.
Сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира.
Cette Équipe ! #FierdetreBleus pic.twitter.com/PWopxa9yXA— Equipe de France (@equipedefrance) 15 июля 2018 г.
Мы увидели гениальный финал. Франция – чемпион мира!
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