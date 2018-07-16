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    Сборная Франции опубликовала фото из раздевалки после победы на ЧМ-2018

    Сборная Франции в финале ЧМ-2018 обыграла Хорватию (4:2) и стала чемпионом мира.

    «Это команда», – подписала фото из раздевалки пресс-служба французов.

    Сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    16.07.2018 01:29
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 16 июля 2018, 10:57

      Молодцы! По делу выиграли! Начиная с 1/8 у них были самые сильные соперники.

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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 16 июля 2018, 09:41

      Ребята после себя уберитесь!от Японцев не отстовайте

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