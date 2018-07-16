Сборная Франции опубликовала фото из раздевалки после победы на ЧМ-2018

Сборная Франции в финале ЧМ-2018 обыграла Хорватию (4:2) и стала чемпионом мира.

«Это команда», – подписала фото из раздевалки пресс-служба французов.

Сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира.

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