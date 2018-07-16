FIFA 18 предсказала победу Франции на ЧМ-2018

Футбольный симулятор FIFA 18 предсказал победу сборной Франции на ЧМ-2018. Разработчик игры компания EA Sports просимулировала турнир и угадала соперников французов и ее чемпионство.

Сборная Франции выиграла чемпионат мира во второй раз в истории.

twit text — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 15 июля 2018 г.

Мы увидели гениальный финал. Франция – чемпион мира!

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