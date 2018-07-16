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    FIFA 18 предсказала победу Франции на ЧМ-2018

    Футбольный симулятор FIFA 18 предсказал победу сборной Франции на ЧМ-2018. Разработчик игры компания EA Sports просимулировала турнир и угадала соперников французов и ее чемпионство.

    Сборная Франции выиграла чемпионат мира во второй раз в истории.

    Мы увидели гениальный финал. Франция – чемпион мира!

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    Источник: Бомбардир.ру

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    16.07.2018 00:16
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 16 июля 2018, 09:17

      Франция по игрокам - самая дорогая команда, она и победила.

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      Рейтинг: +15

      alex3366 16 июля 2018, 04:32

      Ага а выиграй хорватия они бы писали что они предугадали данный результат и весь путь хорватии

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      Рейтинг: +2606

      Freyk > alex3366 16 июля 2018, 08:30

      Они до начала чемпионата писали, что выиграет Франция, по пути обыграв Аргентину, Уругвай и Бельгию.

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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 16 июля 2018, 02:37

      а я тоже угадал купив перед чемпионатом футболку франции

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      Рейтинг: +156

      Dart Veider 16 июля 2018, 02:24

      Я еще до начала турнира знал что Франция дойдет до финала и возьмет кубок

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      Рейтинг: +895

      xkixerx 16 июля 2018, 01:10

      Блин сколько уже этих прогнозов..... Как не надоело то?)) Знаменитого осьминога никто не переплюнет

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