Президент Франции сделал дэб после победы команды на ЧМ-2018

Как он из кожи вон лез показать себя на камеры, обнимая всех на награждении, что противно было, бедного Луку всё не хотел отпускать из объятий, как-будто он родной человек ему...ЗЫ: "не верь этим псам они смешат лишь для того чтобы вытащить твои золотые зубы"
Сборная Франции в финале ЧМ-2018 обыграла Хорватию (4:2) и во второй раз в истории стала чемпионом мира.
Президент Франции Эммануэль Макрон вместе с командой отпраздновал победу в раздевалке. Глава государства в компании Бенжамина Менди и Поля Погба сделал танцевальное движение дэб.
On dab paaaas noooouuuus @EmmanuelMacron @paulpogba @equipedefrance pic.twitter.com/PRtsGKABOS— Benjamin Mendy (@benmendy23) 15 июля 2018 г.
Мы увидели гениальный финал. Франция – чемпион мира!