Президент Франции сделал дэб после победы команды на ЧМ-2018

Сборная Франции в финале ЧМ-2018 обыграла Хорватию (4:2) и во второй раз в истории стала чемпионом мира.

Президент Франции Эммануэль Макрон вместе с командой отпраздновал победу в раздевалке. Глава государства в компании Бенжамина Менди и Поля Погба сделал танцевальное движение дэб.

Мы увидели гениальный финал. Франция – чемпион мира!