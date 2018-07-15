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    Президент Франции сделал дэб после победы команды на ЧМ-2018

    Сборная Франции в финале ЧМ-2018 обыграла Хорватию (4:2) и во второй раз в истории стала чемпионом мира.

    Президент Франции Эммануэль Макрон вместе с командой отпраздновал победу в раздевалке. Глава государства в компании Бенжамина Менди и Поля Погба сделал танцевальное движение дэб.

    Мы увидели гениальный финал. Франция – чемпион мира!

    Источник: Twitter

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    15.07.2018 22:23
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +77

      Gazzaev_Pyos 15 июля 2018, 22:39

      Как он из кожи вон лез показать себя на камеры, обнимая всех на награждении, что противно было, бедного Луку всё не хотел отпускать из объятий, как-будто он родной человек ему...ЗЫ: "не верь этим псам они смешат лишь для того чтобы вытащить твои золотые зубы"

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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > Gazzaev_Pyos 15 июля 2018, 22:51

      Валера х...ни не скажет!!!

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > Gazzaev_Pyos 15 июля 2018, 22:54

      они выиграли,успокойся.

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      Рейтинг: +77

      Gazzaev_Pyos > 3a zenit 15 июля 2018, 22:59

      Спокоен, как воин перед боем, понял.

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