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    Вертонген: «Из стадионов чемпионата мира-2018 мне больше всего запомнится «Санкт-Петербург»

    Защитник сборной Бельгии Ян Вертонген поговорил о стадионах чемпионата мира-2018. Представитель «Тоттенхэма» выделил арену в Санкт-Петербурге.

    «Мы провели целых семь матчей. Играли в Сочи у самого моря, в Калининграде, в Москве, в Ростове-на-Дону, Казани и Санкт-Петербурге. Везде было здорово. Не хотел бы выделять какую-то одну арену.

    Но всe же больше всего в моей памяти останется «Санкт-Петербург». Здесь мы трагически проиграли в полуфинале, а потом выиграли исторические медали чемпионата мира», – сказал бельгиец.

    Команда Вертонгена завоевала бронзовые медали.

    Источник: Газета.ру

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    15.07.2018 12:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 15 июля 2018, 14:58

      Молодцы белги, ну и стадион для них станет памятным.

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