Вертонген: «Из стадионов чемпионата мира-2018 мне больше всего запомнится «Санкт-Петербург»

Защитник сборной Бельгии Ян Вертонген поговорил о стадионах чемпионата мира-2018. Представитель «Тоттенхэма» выделил арену в Санкт-Петербурге.

«Мы провели целых семь матчей. Играли в Сочи у самого моря, в Калининграде, в Москве, в Ростове-на-Дону, Казани и Санкт-Петербурге. Везде было здорово. Не хотел бы выделять какую-то одну арену.

Но всe же больше всего в моей памяти останется «Санкт-Петербург». Здесь мы трагически проиграли в полуфинале, а потом выиграли исторические медали чемпионата мира», – сказал бельгиец.

Команда Вертонгена завоевала бронзовые медали.