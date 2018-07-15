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    Черчесов: «У сборной России нет кубка ЧМ, как нет и медалей. Это не успех»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил выступление национальной команды на ЧМ-2018.

    «Успех? Успех означает титул. Это не было успехом, это была эйфория. Там был кубок, и у нас его нет, как нет и медалей. Это не успех. Баста», – сказал Черчесов.

    На турнире сборная России дошла до 1/4 финала, где уступила Хорватии (2:2; 3:4 – по пенальти). Это лучший результат команды в истории.

    Источник: Spiegel

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    15.07.2018 08:15
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 15 июля 2018, 15:21

      Давайте не будем и дальше ничего не ждать от сборной. А то мы как всегда любим что-то фантазировать и переоценивать в плане нашей силы. Давайте просто дадим сборной играть в футбол, так как они умеют. Ни больше, ни меньше. Возможно тогда, когда обстановка будет спокойной и размеренной наши возьмут чего да и выиграют...

      0
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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 15 июля 2018, 14:59

      клоун,тебе уже давно пора сваливать с арены,твоё время давно ушло в небытиё...

      0
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      Рейтинг: +17774

      paracetamol 15 июля 2018, 13:35

      Неуспех от тебя кера лысого. Зачем в ответственный момент менять разогретых Дзюбу и Черышева на бесполезного Смолова и пр.? Завалил четвертьфинал, тренеришка!

      1
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 15 июля 2018, 13:35

      Теперь нужно все проанализировать и сделать выводы.

      1
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 15 июля 2018, 12:51

      На чемпионате Мира - выход в 8-ку сильнейших - это достижение.
      Маленький, но успех.
      А на другие результаты Черчесову не приходилось рассчитывать.
      Наша сборная не смогла себя проявить и реализовать свой потенциал по причине защитной тактики.
      На месте хорватов должна была быть сборная России!
      Сборная России, при всех "ЗА" и "ПРОТИВ", выступила ДОСТОЙНО и показала максимально возможный результат, на который она способна в настоящее время.
      У сборной не было шансов выступить ЛУЧШЕ!
      И за это спасибо!
      Желаем Черчесову больших тренерских достижений и улучшить качество тренировочного процесса.
      Именно от тренировочного процесса зависит результат нашей команды.
      Как тренируются, так и играют, а как играют, такой и получают результат.
      Прямо пропорциональная зависимость результата от организации тренировочного процесса.
      Вперёд Россия!

      1
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      Рейтинг: +1364

      МВС 15 июля 2018, 11:52

      Все правильно сказал.только лукавит он.без сомнения

      3
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      Рейтинг: +250

      Vitaly1960 15 июля 2018, 11:45

      У Черчесова-тренера любая его команда не играла, она пахала. Его любимая схема 5-4-1, поэтому и в заявке на ЧМ (впрочем,как обычно) было 10 защитников, 8 полузащитников и 2 нападающих. Игра такой команды заведомо незрелищна, но за счет насыщенной обороны и высокой самоотдачи игроков группы защиты чаще даёт положительный результат. Да, с хорошими нападающими у нас напряжёнка. Да, был травмирован Кокорин. Но зачем же тогда отцеплять Чалова, почему было бы не взять находившемуся в хорошей форме и рвавшемуся взять российский паспорт Ари ( и Фернандесу было бы веселей). Спасибо Черышеву и Дзюбе , что великолепно справились с обязанностями нападающих. Ночью до сих пор снится удар Зобнина за полторы минуты до конца дополнительного времени игры с хорватами! Вот это зрелище! А всё время играть с 1 нападающим - только терять зрительскую аудиторию. Вон, в сборной Уругвая и Суарес в одиночку ничего не смог сделать, оставшись без Кавани. А что они творили во встрече с Португалией! А тут ещё и Смолов заиграл, как на расстроенной гитаре, и альтернативы никакой!

      0
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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ > Vitaly1960 15 июля 2018, 17:48

      Поддерживаю....во всяком случае по сравнению со сборной Слуцкого прогресс налицо. И никто самоунижением не занимается говоря ,что мы гувно

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      Рейтинг: +3075

      BAIv 15 июля 2018, 11:11

      правильно сказал
      а то достали веращать( журналюги и соски правителей) как будто мы чемпионы

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      Рейтинг: +11477

      alex1951 15 июля 2018, 10:10

      Успех сборной (и все-таки это успех)
      прежде всего настрой этих 22-23 игроков
      на период Чемпа.
      Если высокое начальство на этом и остановится,то.....ладно не будем о плохом.
      Ведь вирус победы ,вне желания начальства,теперь намертво вселился в детей и их родителей!
      Теперь и надо жать на все педали и не дай бог ,если какая-нибудь чиновничья
      сволочь в Москве ,на корню,загубит этот духовный подьем! Где то так....

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      Рейтинг: +9735

      САДЫЧОК 15 июля 2018, 09:45

      Черчесов-это успех ! другое дело что игры нет (кроме последнего матча с хорватами)...и тревожно ! что теперь палками не выгнать тренера ! и тревожно за следущие турниры ! просто попадание в них !

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