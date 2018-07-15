Черчесов: «У сборной России нет кубка ЧМ, как нет и медалей. Это не успех»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил выступление национальной команды на ЧМ-2018.

«Успех? Успех означает титул. Это не было успехом, это была эйфория. Там был кубок, и у нас его нет, как нет и медалей. Это не успех. Баста», – сказал Черчесов.

На турнире сборная России дошла до 1/4 финала, где уступила Хорватии (2:2; 3:4 – по пенальти). Это лучший результат команды в истории.