по составу Бельгия сейчас самая сильная в мире !-а тренер самый слабый ! да еще и не может найти общий язык с игроками Наинтголан Феллайни ....
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал выступление команды на ЧМ.
«Самое большое достижение – это то, что мы стали командой. Работая с национальными сборными, у тебя всегда недостаточно времени для построения команды, но наша группа игроков была привержена выбранной нами цели, она стала командой», – сказал Мартинес.
Бельгия заняла третье место на ЧМ. Это ее лучший результат в истории
Бельгия и Англия сыграли два ненужных матча. К формату ЧМ куча вопросов