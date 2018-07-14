Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал выступление команды на ЧМ.

«Самое большое достижение – это то, что мы стали командой. Работая с национальными сборными, у тебя всегда недостаточно времени для построения команды, но наша группа игроков была привержена выбранной нами цели, она стала командой», – сказал Мартинес.

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