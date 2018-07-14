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    Мартинес – об игре Бельгии на ЧМ: «Мы стали командой. Это наше главное достижение»

    Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал выступление команды на ЧМ.

    «Самое большое достижение – это то, что мы стали командой. Работая с национальными сборными, у тебя всегда недостаточно времени для построения команды, но наша группа игроков была привержена выбранной нами цели, она стала командой», – сказал Мартинес.

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    Источник: ТАСС

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    14.07.2018 23:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +9735

      САДЫЧОК 15 июля 2018, 11:17

      по составу Бельгия сейчас самая сильная в мире !-а тренер самый слабый ! да еще и не может найти общий язык с игроками Наинтголан Феллайни ....

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      Рейтинг: +1099

      exreporter 15 июля 2018, 00:37

      причем играющей командой. за что спасибо Бельгии

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