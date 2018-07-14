Азар: «После матча с Англией я заслужил быть лучшим игроком турнира»

Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар после матча за третье место ЧМ-2018 против Англии (2:0) поделился мнением о своей игре на турнире.

«Я думаю, что после этого матча я заслужил быть лучшим игроком турнира. Если получится, то я буду рад. Но это не главное, мы же играем не за индивидуальные призы. Важно, что вся команда заслуживает достигнутого результата.

Чувствую себя исключительно хорошо – нам всем удалось добиться чего-то потрясающего. Конечно, хотелось бы играть в главном финале, но мы удовлетворены нашим результатом.

Турнир прошел практически идеально, мы подарили праздник всей Бельгии. Нужно смотреть вперед и готовиться к следующим турнирам», – сказал Азар.

Азар: «Уход из «Челси»? Возможно, пришло время для чего-то нового. Вы знаете, где я хотел бы оказаться»