Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Азар: «После матча с Англией я заслужил быть лучшим игроком турнира»

Азар: «После матча с Англией я заслужил быть лучшим игроком турнира»

14 июля 2018, 23:18
15

Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар после матча за третье место ЧМ-2018 против Англии (2:0) поделился мнением о своей игре на турнире.

«Я думаю, что после этого матча я заслужил быть лучшим игроком турнира. Если получится, то я буду рад. Но это не главное, мы же играем не за индивидуальные призы. Важно, что вся команда заслуживает достигнутого результата.

Чувствую себя исключительно хорошо – нам всем удалось добиться чего-то потрясающего. Конечно, хотелось бы играть в главном финале, но мы удовлетворены нашим результатом.

Турнир прошел практически идеально, мы подарили праздник всей Бельгии. Нужно смотреть вперед и готовиться к следующим турнирам», – сказал Азар.

Азар: «Уход из «Челси»? Возможно, пришло время для чего-то нового. Вы знаете, где я хотел бы оказаться»

Источник: ТАСС
Чемпионат мира Бельгия Азар Эден
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Рубик Докоян
1531600707
Выбор будет между ним и Модричем. Оба выделялись своей игрой и по праву могут быть признаны лучшим игроком ЧМ -2018г.
Ответить
Chaborz.1990
1531603254
Это уже нескромно
Ответить
sachsen-leipzig
1531604070
Честно сказать по пару епизодам он не отдавал пас своим , по жадничал , какой с тебя лутщий игрок !? Давай досвидание!!!
Ответить
ivanthebest
1531606245
По-моему явно перегнул палку... Сегодня так и вовсе кроме гола, очень много жадничал и играл не в попад... Да, старался, да суетил, но пользы было едва ли, если посмотреть правде в глаза... В завтрашнем финале, есть как минимум 3 игрока, которые достойны звания лучшего игрока куда больше Азара...
Ответить
ArReal
1531608665
Насмешил...Индивидуально на ЧМ 2018 себя никто особо не проявил - поэтому скорее всего отдадут Кейну!
Ответить
АртурZaСМ
1531629009
От скромности точно не умрет, ну разве , что сознание потеряет...
Ответить
Cules2013
1531631957
Лучший игрок определится из числа игроков финального матча. Подозреваю, что им может стать либо Мбаппе, либо Модрич. Азар вчера наглядно показал, что больше 100 млн он не стоит вообще никак. Играл, как молодой Неймар или Дембеле в БД: проходы и обводки удаются хорошо, но перед воротами ступор - ни пас отдать, ни пробить нормально. Забил тогда, когда ему перед воротами на ногу накатили. Лучший игрок турнира, ну да, конечно. Аж 10 раз.
Ответить
САНЁК17
1531634684
Без исключение
Ответить
isa361
1531637933
самый "скромный" игрок турнира.
Ответить
zigbert
1531641690
Лучший игрок находится в финальном матче ЧМ.
Ответить
Главные новости
Экс-защитнику «Химок» предлагали 10-15 миллионов рублей за сдачу матча РПЛ
15:58
«Рубин» договорился с экс-футболистом «Ювентуса»
15:45
Батраков впервые прокомментировал переход в «Галатасарай»
15:28
Юран честно ответил, почему покинул «СКА-Хабаровск» через 2 недели после назначения
14:51
1
ВидеоБатраков прилетел в Турцию для завершения трансфера в «Галатасарай»
14:41
1
«Болонья» Тедеско заплатит 4,5 миллиона за игрока РПЛ
14:30
5
«Краснодар» объявил о переходе нападающего в «Крылья Советов»
14:18
1
Тарасов прокомментировал свой скандальный перформанс в честь Путина
13:59
4
Тысячи человек в прямом эфире следили за перелетом Батракова в Турцию
13:51
3
Заявление «Локо» об уходе Батракова
13:29
3
Все новости
Все новости
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
8 августа
5
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
8 августа
4
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
8 августа
9
На «Матч ТВ» оценили работу Черданцева на ЧМ-2026
7 августа
3
Аргентина поддержала Инфантино на фоне его возможной отставки
7 августа
4
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Каннаваро заподозрил наличие «крысы» в сборной Узбекистана
6 августа
3
Мостовой: «Покажите фото Инфантино на улицах Москвы до ЧМ – 48 из 50 человек его не узнают»
6 августа
4
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
5 августа
2
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
4 августа
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
3 августа
2
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
3 августа
10
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
3 августа
11
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
2 августа
1
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
2 августа
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
2 августа
21
УЕФА может выйти из ФИФА
2 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+