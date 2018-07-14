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    Азар: «После матча с Англией я заслужил быть лучшим игроком турнира»

    Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар после матча за третье место ЧМ-2018 против Англии (2:0) поделился мнением о своей игре на турнире.

    «Я думаю, что после этого матча я заслужил быть лучшим игроком турнира. Если получится, то я буду рад. Но это не главное, мы же играем не за индивидуальные призы. Важно, что вся команда заслуживает достигнутого результата.

    Чувствую себя исключительно хорошо – нам всем удалось добиться чего-то потрясающего. Конечно, хотелось бы играть в главном финале, но мы удовлетворены нашим результатом.

    Турнир прошел практически идеально, мы подарили праздник всей Бельгии. Нужно смотреть вперед и готовиться к следующим турнирам», – сказал Азар.

    Азар: «Уход из «Челси»? Возможно, пришло время для чего-то нового. Вы знаете, где я хотел бы оказаться»

    Источник: ТАСС

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    14.07.2018 23:18
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 15 июля 2018, 11:01

      Лучший игрок находится в финальном матче ЧМ.

      4
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      Рейтинг: +1539

      isa361 15 июля 2018, 09:58

      самый "скромный" игрок турнира.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 15 июля 2018, 09:04

      Без исключение

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 15 июля 2018, 08:19

      Лучший игрок определится из числа игроков финального матча. Подозреваю, что им может стать либо Мбаппе, либо Модрич. Азар вчера наглядно показал, что больше 100 млн он не стоит вообще никак. Играл, как молодой Неймар или Дембеле в БД: проходы и обводки удаются хорошо, но перед воротами ступор - ни пас отдать, ни пробить нормально. Забил тогда, когда ему перед воротами на ногу накатили.
      Лучший игрок турнира, ну да, конечно. Аж 10 раз.

      2
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 15 июля 2018, 07:30

      От скромности точно не умрет, ну разве , что сознание потеряет...

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      Рейтинг: +5858

      AtticusFinch 15 июля 2018, 01:51

      Насмешил...Индивидуально на ЧМ 2018 себя никто особо не проявил - поэтому скорее всего отдадут Кейну!

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      Рейтинг: +5858

      AtticusFinch > Diter Bolen 15 июля 2018, 11:40

      Слышь ты, Петя -вспомни 2010 - когда Форлану дали за 4 место!А Азару за что? за мячи с пенальти Панаме и Тунису давать? Что он показал против Бразилии и Франции?

      1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 15 июля 2018, 01:10

      По-моему явно перегнул палку... Сегодня так и вовсе кроме гола, очень много жадничал и играл не в попад... Да, старался, да суетил, но пользы было едва ли, если посмотреть правде в глаза... В завтрашнем финале, есть как минимум 3 игрока, которые достойны звания лучшего игрока куда больше Азара...

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      Рейтинг: +1099

      exreporter 15 июля 2018, 00:39

      он был очень хорош. хотя сегодня Де Брейне мне больше понравился. В символическую сборную, конечно. Но лучшего надо выбирать из финалистов

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      Рейтинг: +147

      sachsen-leipzig 15 июля 2018, 00:34

      Честно сказать по пару епизодам он не отдавал пас своим , по жадничал , какой с тебя лутщий игрок !? Давай досвидание!!!

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      Рейтинг: +1220

      Chaborz.1990 15 июля 2018, 00:20

      Это уже нескромно

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