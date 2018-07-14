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    Спаллетти: «В финале ЧМ-2018 буду болеть за Хорватию»

    Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти заявил, что поддержит сборную Хорватии в матче с Францией в финале ЧМ-2018.

    В миланском клубе выступают хорватские полузащитники Иван Перишич и Марсело Брозович.

    «Брозович и Перишич? Несомненно, я буду поддерживать Хорватию в финале.

    Брозович диктовал выступление своей команды в полуфинале против Англии. Чтобы позволить ему играть в середине, хорваты даже переместили на другую позицию кого-то вроде Модрича. Это многое говорит о ценности Марсело.

    С ним мяч всегда остается живым. Он заставляет мяч играть и обладает хорошим качеством», – сказал Спаллетти.

    Финал ЧМ-2018 Франция – Хорватия состоится завтра, 15 июля, в Москве на стадионе «Лужники». Начало – в 18:00 по московскому времени.

    Источник: Tribalfootball

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    14.07.2018 13:47
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