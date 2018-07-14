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    Эмери: «Хочу, чтобы Озил забыл чемпионат мира-2018»

    Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери поговорил о фигуре своего полузащитника Месута Озила. Баск надеется, что немец вернется после отпуска в клуб психологически готовым к сезону.

    «Да, у Месута не получился чемпионат мира-2018, поскольку его команда не вышла из группы. Моя задача помочь каждому игроку. Хочу, чтобы Озил расслабился, забыл неудачный турнир и вернулся в хорошем настроении», – сказал специалист.

    Сезон в АПЛ стартует 10 августа.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    14.07.2018 10:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 14 июля 2018, 14:48

      Моё мнение, что его давно пора продавать. Он что-то совсем обленился. Эпизодические вспышки хорошей игры не должны никого вводить в заблуждение. В решающим матчах его с лупой на поле не найдёшь. И это уже не первый год так. Бойцы нужны на поле, а не измученные нарзаном.

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