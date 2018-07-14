Эмери: «Хочу, чтобы Озил забыл чемпионат мира-2018»

Моё мнение, что его давно пора продавать. Он что-то совсем обленился. Эпизодические вспышки хорошей игры не должны никого вводить в заблуждение. В решающим матчах его с лупой на поле не найдёшь. И это уже не первый год так. Бойцы нужны на поле, а не измученные нарзаном.
Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери поговорил о фигуре своего полузащитника Месута Озила. Баск надеется, что немец вернется после отпуска в клуб психологически готовым к сезону.
«Да, у Месута не получился чемпионат мира-2018, поскольку его команда не вышла из группы. Моя задача помочь каждому игроку. Хочу, чтобы Озил расслабился, забыл неудачный турнир и вернулся в хорошем настроении», – сказал специалист.
Сезон в АПЛ стартует 10 августа.