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  • Гризманн – о словах Куртуа: «Франция играет в антифутбол? Он, наверное, думает, что «Челси» играет в стиле «Барселоны»

Гризманн – о словах Куртуа: «Франция играет в антифутбол? Он, наверное, думает, что «Челси» играет в стиле «Барселоны»

13 июля 2018, 16:59
10

Нападающий сборной Франции Антуан Гримзанн прокомментировал слова голкипера Бельгии Тибо Куртуа.

После полуфинального матча чемпионата мира-2018, в котором французы победили бельгийцев с минимальным счетом 1:0, вратарь заявил, что было обидно уступить команде, которая играет в антифутбол.

«Может быть, Куртуа думает, что в «Челси» играет в футбол «Барселоны»?

Меня не интересует каким образом, но я хочу, чтобы на этой футболке появилась вторая звезда. Вот и все», – цитирует Гризманна Get French Football News.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Франция Бельгия Челси Барселона Гризманн Антуан Куртуа Тибо
Комментарии (10)
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KOLBIS
1531491027
Он прав,хотите красоту и искусство,милости просим на балет,а в спорте что главное-правильно РЕЗУЛЬТАТ...
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DOCTOR PENALTY
1531491203
Антифутбол Франция показала пока только в одной игре, с Данией. За это французам должно быть стыдно, игра была просто позорной. А все остальные - это чемпионский уровень. Тибо ляпнул от обиды, не остыв ещё.
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Супервайзер
1531491272
Не сказал бы, что французы играли в антифутбол, хотя Бельгия смотрелась на ЧМ весьма симпатично.
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Project Бабангида
1531491453
так и хочется сказать - не сортись девочки
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orzy
1531492532
Что он уже в Барселоне
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OfaZavr
1531497565
ну вы еще подеритесь горячие франко-бельгийские парни)))
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Cules2013
1531505935
Красиво ответил
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С-Пб on-line
1531510616
Франция далеко пойдёт,состав совсем молодой и реально мощный
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talgatnurzhanov2006
1531541202
как будто Атлетико играет в тики-таку, херню сморозил
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zigbert
1531564958
Ответ не заставил себя ждать. Гризманн конечно прав.
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