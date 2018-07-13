Гризманн – о словах Куртуа: «Франция играет в антифутбол? Он, наверное, думает, что «Челси» играет в стиле «Барселоны»

Нападающий сборной Франции Антуан Гримзанн прокомментировал слова голкипера Бельгии Тибо Куртуа.

После полуфинального матча чемпионата мира-2018, в котором французы победили бельгийцев с минимальным счетом 1:0, вратарь заявил, что было обидно уступить команде, которая играет в антифутбол.

«Может быть, Куртуа думает, что в «Челси» играет в футбол «Барселоны»?

Меня не интересует каким образом, но я хочу, чтобы на этой футболке появилась вторая звезда. Вот и все», – цитирует Гризманна Get French Football News.