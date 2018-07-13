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    Гризманн – о словах Куртуа: «Франция играет в антифутбол? Он, наверное, думает, что «Челси» играет в стиле «Барселоны»

    Нападающий сборной Франции Антуан Гримзанн прокомментировал слова голкипера Бельгии Тибо Куртуа.

    После полуфинального матча чемпионата мира-2018, в котором французы победили бельгийцев с минимальным счетом 1:0, вратарь заявил, что было обидно уступить команде, которая играет в антифутбол.

    «Может быть, Куртуа думает, что в «Челси» играет в футбол «Барселоны»?

    Меня не интересует каким образом, но я хочу, чтобы на этой футболке появилась вторая звезда. Вот и все», – цитирует Гризманна Get French Football News.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.07.2018 16:59
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 14 июля 2018, 13:42

      Ответ не заставил себя ждать. Гризманн конечно прав.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +882

      talgatnurzhanov2006 14 июля 2018, 07:06

      как будто Атлетико играет в тики-таку, херню сморозил

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 13 июля 2018, 22:36

      Франция далеко пойдёт,состав совсем молодой и реально мощный

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 13 июля 2018, 21:18

      Красиво ответил

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 июля 2018, 18:59

      ну вы еще подеритесь горячие франко-бельгийские парни)))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +142

      orzy 13 июля 2018, 17:35

      Что он уже в Барселоне

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 13 июля 2018, 17:17

      так и хочется сказать - не сортись девочки

      5
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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 13 июля 2018, 17:14

      Не сказал бы, что французы играли в антифутбол, хотя Бельгия смотрелась на ЧМ весьма симпатично.

      2
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      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 13 июля 2018, 17:13

      Антифутбол Франция показала пока только в одной игре, с Данией. За это французам должно быть стыдно, игра была просто позорной. А все остальные - это чемпионский уровень. Тибо ляпнул от обиды, не остыв ещё.

      0
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 13 июля 2018, 17:10

      Он прав,хотите красоту и искусство,милости просим на балет,а в спорте что главное-правильно РЕЗУЛЬТАТ...

      -1
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