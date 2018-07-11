Куртуа: «Франция играет в антифутбол. Обидно уступать такой команде»

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа прокомментировал исход полуфинального матча чемпионата мира-2018 против французов (0:1). Представитель «Челси» упрекнул соперника.

«Не думаю, что они были лучше нас. Французы постоянно защищаются, причем делают это на протяжении всего турнира. Это антифутбол, обидно уступать такому оппоненту», – сказал голкипер.

В финале Франция сыграет либо с Англией, либо с Хорватией.

Это точно был полуфинал чемпионата мира?