Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Куртуа: «Франция играет в антифутбол. Обидно уступать такой команде»

    Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа прокомментировал исход полуфинального матча чемпионата мира-2018 против французов (0:1). Представитель «Челси» упрекнул соперника.

    «Не думаю, что они были лучше нас. Французы постоянно защищаются, причем делают это на протяжении всего турнира. Это антифутбол, обидно уступать такому оппоненту», – сказал голкипер.

    В финале Франция сыграет либо с Англией, либо с Хорватией.

    Это точно был полуфинал чемпионата мира?

    Источник: beIN SPORTS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.07.2018 00:14
    Рекомендуем
    Комментарии23
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 11 июля 2018, 14:48

      Ну это Тибо загнул. Французы играли хорошо практически весь турнир... До мяча забитого в ворота Бельгии. Дальше был антифутбол...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 11 июля 2018, 11:10

      Уступать конечно обидно всем. Но вы сами не сделали ничего в созидательной игре.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 июля 2018, 10:26

      сейчас стали подобные слова частыми от проигравших. тогда уж либо сами играйте лучше и побеждайте либо уж умейте проигрывать.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3541

      momwig_ 11 июля 2018, 10:21

      Ну, Тибо... несолидно. Эта Франция с антифутболом нанесла по твоим воротам больше ударов, чем ваша "ураганная" атака по французским. У вас не обнаружилось на этом турнире каких-либо вариантов с планами игры: здоровенный Лукаку и юркий Азар, Де Брюйне если что может бахнуть издалека, Карраско, Шадли, Мертенс (ненужное зачеркнуть в зависимости от выхода на поле в конкретном матче) может быть когда-нибудь сотворят что-то креативное с набегом с фланга, Феллайни выпустить во втором тайме - если надо затоптать соперника на пару с Лукакой в их штрафной. Кстати, с Феллайни и планом затоптать сразу вышла главная ошибка. Пока защита Франции свежая, она сама кого шочешь затопчет. А остальные не сильно замысловатые сильные стороны бельгийцам перекрыли практически наглухо. И по рисункцу игры французы выглядели в итоге интереснее. Да, с игры не забили. Ну так вратарь у Бельгии не пальцем деланный. Дальше - Фортуна, а она, как известно, чаще всего улыбается сильнейшему.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +83

      Alan_15 11 июля 2018, 10:12

      Куртуа , если Франция играла в антифутбол , то почему тебе пришлось сделать 9 сейвов ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +452

      denzillo 11 июля 2018, 09:01

      Какой на...х антифутбол?! Проигрывайте достойно. Франция как кот играла, а Вы как мышки. Если надо она бы ещё добавила и откусила Вам голову-видно что французы могут прибавить если надо, но это не про бельгийцев. Думаю с англичанами был бы неплохой финал и красивая заруба. А бельгии пахать и пахать ещё до такой сборной как франция.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 11 июля 2018, 08:53

      Это ты со сборной России не играл))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 11 июля 2018, 08:42

      Проигравшие команды слишком часто стали использовать термин "антифутбол"! Но всё просто если не хватает сил забивать, значит силы тратятся не на игру а на что то другое (на трёп в прессу возможно)!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 11 июля 2018, 08:23

      Угу, Куртуа. Помнится, в Атлетико Мадрид ты три года провёл, играя в точно такой же "антифутбол".

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +545

      kachan63 11 июля 2018, 07:53

      И это говорит "челсюк"! Забыл как играл во времена Моура?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11