Компани: «Бельгия намерена завоевать третье место на ЧМ»

Защитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Венсан Компани пообещал, что его команда приложит максимум сил для завоевания бронзовых медалей чемпионата мира-2018.

«Мы намерены действовать с максимальной отдачей и завоевать третье место.

Мы гордимся, что сумели повторить достижение наших великих предшественников, таких как Пфафф, Шифо, Кулеманс, Веркаутерен, Геретс и многие другие. Теперь сделаем все, чтобы их превзойти», – сказал Компани.

Матч за третье место чемпионата мира-2018 Бельгия – Англия состоится в Санкт-Петербурге в субботу, 14 июля, в 17:00 по московскому времени.