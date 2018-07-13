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    Компани: «Бельгия намерена завоевать третье место на ЧМ»

    Защитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Венсан Компани пообещал, что его команда приложит максимум сил для завоевания бронзовых медалей чемпионата мира-2018.

    «Мы намерены действовать с максимальной отдачей и завоевать третье место.

    Мы гордимся, что сумели повторить достижение наших великих предшественников, таких как Пфафф, Шифо, Кулеманс, Веркаутерен, Геретс и многие другие. Теперь сделаем все, чтобы их превзойти», – сказал Компани.

    Матч за третье место чемпионата мира-2018 Бельгия – Англия состоится в Санкт-Петербурге в субботу, 14 июля, в 17:00 по московскому времени.

    Источник: Известия

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    13.07.2018 08:44
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 14 июля 2018, 11:11

      Конечно не золотые, но все же приятно.

      1
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      Рейтинг: +142

      orzy 13 июля 2018, 14:52

      Такое в футболе нету бронзо там ЧМ

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +915

      спанчес 13 июля 2018, 13:59

      ***** подвели меня я тут везде пророчил вам первое место

      1
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      Рейтинг: +53

      Aseke_84 13 июля 2018, 09:36

      Удачи!

      1
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 13 июля 2018, 09:17

      Ждём красивого футбола !
      Удачи сб. Бельгии !

      2
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      Рейтинг: +165

      JackBruce 13 июля 2018, 08:53

      Есть одна команда, которая может этому помешать...

      1
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 13 июля 2018, 08:46

      Выиграть ЧМ вы тоже были намерены...будем надеяться...

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