Артур: «Я – Артур, а не Хави или Иньеста»

Новичок «Барселоны» полузащитник Артур Рамос пообещал стремиться к уровню бывших футболистов клуба Хави и Андреса Иньесты.

«Хави и Иньеста всегда были двумя игроками, которыми я восхищался. Но я – Артур, а не Хави или Иньеста.

Я прекрасно понимаю, что они сделали для «Барселоны». На протяжении многих лет они определяли игру и историю этого клуба. Повторить это – моя главная цель.

Я буду усердно работать, чтобы хоть как-то приблизиться к их уровню», – цитирует Артура El Pais.

Футболист подписал шестилетний контракт с «Барселоной». Сумма трансфера составляет 31 миллион евро, 9 миллионов – в качестве бонусов.