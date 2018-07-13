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    Артур: «Я – Артур, а не Хави или Иньеста»

    Новичок «Барселоны» полузащитник Артур Рамос пообещал стремиться к уровню бывших футболистов клуба Хави и Андреса Иньесты.

    «Хави и Иньеста всегда были двумя игроками, которыми я восхищался. Но я – Артур, а не Хави или Иньеста.

    Я прекрасно понимаю, что они сделали для «Барселоны». На протяжении многих лет они определяли игру и историю этого клуба. Повторить это – моя главная цель.

    Я буду усердно работать, чтобы хоть как-то приблизиться к их уровню», – цитирует Артура El Pais.

    Футболист подписал шестилетний контракт с «Барселоной». Сумма трансфера составляет 31 миллион евро, 9 миллионов – в качестве бонусов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.07.2018 07:19
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