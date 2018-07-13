Магуайр обойдется «Манчестер Юнайтед» в 50 миллионов

2 года назад пиво пил на стадионах ЧЕ, а теперь матч за 3-е место и МЮ на горизонте. Молодец, Глыба!
«Манчестер Юнайтед» поборется за защитника «Лестера» и сборной Англии Гарри Магуайра.
Манкунианцы оценивают такой трансфер в 50 миллионов фунтов стерлингов. «Лестер» ранее заявлял о намерении продлить контракт с 25-летним футболистом. В случае если это произойдет, Магуайр станет одним из самых высокооплачиваемых игроков команды.
В прошедшем сезоне Магуайр провел за «Лестер» 44 матча, забив в них два гола и отдав три результативные передачи.