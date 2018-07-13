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    Магуайр обойдется «Манчестер Юнайтед» в 50 миллионов

    «Манчестер Юнайтед» поборется за защитника «Лестера» и сборной Англии Гарри Магуайра.

    Манкунианцы оценивают такой трансфер в 50 миллионов фунтов стерлингов. «Лестер» ранее заявлял о намерении продлить контракт с 25-летним футболистом. В случае если это произойдет, Магуайр станет одним из самых высокооплачиваемых игроков команды.

    В прошедшем сезоне Магуайр провел за «Лестер» 44 матча, забив в них два гола и отдав три результативные передачи.

    Источник: Daily Mail

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    13.07.2018 07:06
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 13 июля 2018, 10:05

      2 года назад пиво пил на стадионах ЧЕ, а теперь матч за 3-е место и МЮ на горизонте. Молодец, Глыба!

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 13 июля 2018, 07:50

      У Юнайтед защитников уже на 2 команды. Что-то Моур совсем сдулся с возрастом. Чем дальше, тем всё больше у него игроков не может заиграть, а он тупо просит руководство купить новых.

      3
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > Cules2013 13 июля 2018, 10:05

      Жаль количество не выпустишь на поле. А о связке а ля Фердинанд-Видич тут и говорить не приходится, все печально там.

      0
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      Рейтинг: +35

      Магомед898989 13 июля 2018, 07:10

      Хороший защитник

      3
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