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    Марсело – Роналду: «Клянусь, я не думал, что этот день настанет»

    Защитник «Реала» Марсело опубликовал прощальное послание нападающему Криштиану Роналду, который перешел в «Ювентус».

    Бразилец и португалец вместе выступали за мадридцев с 2009 года.

    «Кто бы подумал, Криш!!!

    Настало время попрощаться... Клянусь, я не думал, что этот день придет! Но в этой жизни нет ничего вечного. Надеюсь, ты очень счастлив в своем новом путешествии.

    Почти 10 лет бок о бок. 10 лет радости, хорошего футбола, побед, поражений и замечательных моментов!

    Я многому научился у тебя, ваша преданность – самая сумасшедшая вещь, которую я видел у спортсмена.

    Желаю всего самого лучшего тебе и твоей замечательной семье!

    Я горжусь тем, что играл с тобой. Не только потому что ты великий футболист, но и такой же человек.

    Когда я завершу карьеру, я буду сидеть в баре и выпивать. И я расскажу тебе наши истории и покажу все наши фотографии. Мы вновь соберемся вместе», – написал Марсело в своем инстаграме.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    12.07.2018 13:54
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