Марсело – Роналду: «Клянусь, я не думал, что этот день настанет»

Защитник «Реала» Марсело опубликовал прощальное послание нападающему Криштиану Роналду, который перешел в «Ювентус».

Бразилец и португалец вместе выступали за мадридцев с 2009 года.

«Кто бы подумал, Криш!!!

Настало время попрощаться... Клянусь, я не думал, что этот день придет! Но в этой жизни нет ничего вечного. Надеюсь, ты очень счастлив в своем новом путешествии.

Почти 10 лет бок о бок. 10 лет радости, хорошего футбола, побед, поражений и замечательных моментов!

Я многому научился у тебя, ваша преданность – самая сумасшедшая вещь, которую я видел у спортсмена.

Желаю всего самого лучшего тебе и твоей замечательной семье!

Я горжусь тем, что играл с тобой. Не только потому что ты великий футболист, но и такой же человек.

Когда я завершу карьеру, я буду сидеть в баре и выпивать. И я расскажу тебе наши истории и покажу все наши фотографии. Мы вновь соберемся вместе», – написал Марсело в своем инстаграме.