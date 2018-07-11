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    Черчесов: «Сборная России на чемпионате мира-2018 не довела дело до конца»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итог выступлению команды на чемпионате мира-2018. По словам специалиста, до конца дело доведено не было.

    «В нашем понимании, мы не довели дело до конца. Как спортсмены. Понятно: чемпионат мира стал большим моральным плюсом для всех. Но Кубок мира – один, и его возьмет другая команда, а не мы. Нацеливались же мы на максимальный результат», – сказал тренер.

    Ближайший матч команда проведет в сентябре.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.07.2018 22:51
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 13 июля 2018, 06:51

      Правильно,Стас! И это дело доведи ты!! Скоро ЧЕ. Если дойдёте до 12 финала я не буду против!!!

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      Рейтинг: +834

      val-berezko 12 июля 2018, 21:18

      Хорваты играют впереди. Прекрасно отработаны,наиграны атаки левым флангом. Модрич-организатор без вопросов. Что делается впереди у нас понятно не совсем. Весь разговор шел о выходе из группы. И когда приподнялась нога Игоря,заговорили вдруг о финале. Наступит сентябрь посмотрим . Товарищеских и контрольных игр уже не будет.

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 июля 2018, 10:38

      конечно хочется большего при достижении определенных результатов, но итак молодцы.

      2
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 12 июля 2018, 09:47

      Дело не было доведено до конца. Какое дело? Разве выход из группы не был главной задачей? Конечно аппетит приходит во время еды и победа над Хорватией давала нам радужные перспективы. Все могло получится как никогда лучше ,с хорватами ведь играли на равных. Но это уже история повернуть ее в спять не возможно.

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      Рейтинг: +211

      ROMAN63new 12 июля 2018, 01:16

      .. Что касается сборной. похоже команда не полностью реализовала свой потенциал. Потенциал, оказывается был, но тщательно прятался весь отборочный период, возможно зря . На мой вкус четырёх матчей не хватило набрать достаточный ход. Нечего было маскироваться.

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      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 12 июля 2018, 00:26

      Давай Стас, болей за хорватов, и у тебя будет просто космический аргумент - проиграли будущему чемпиону.

      1
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      Рейтинг: +840

      vovan55 12 июля 2018, 00:26

      ой как согласен на этот раз...

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      Рейтинг: +854

      amazonaws 12 июля 2018, 00:17

      На месте хорватов должна была быть сборная России!
      Будь Черчесов поумнее с заменами, то наша сборная уже, как минимум, могла бы себе обеспечить серебро.

      Мало кто прогнозировал, что наша сборная выйдет из группы, судя по её выступлениям в товарищеских играх, перед чемпионатом Мира в России!
      Нам очень не хотелось, чтобы наша сборная провалилась при таком фантастическом уровне организации и проведении.

      Сборная России, при всех "ЗА" и "ПРОТИВ", выступила ДОСТОЙНО и показала максимально возможный результат, на который она способна в настоящее время. У нашей сборной не было шансов выступить ЛУЧШЕ!

      Очень хромает уровень и организация тренировочного процесса. Наперекор всему и вопреки ВСЯ, игроки нашей сборной сумели ПЕРЕЛОМИТЬ негативную ситуацию и выйти в ПЛЮС.

      Наша сборная не смогла себя проявить и реализовать свой потенциал по причине защитной тактики Черчесова.
      Игроков атаки он заставил работать на оборону.
      Не было взаимодействия с игроками средней линии по причине частой потери мяча в простейших ситуациях и неумения выдать точный пас на ход.
      Игроки атаки сидели на голодном пайке и вынуждены были бегать у своей штрафной и отбиваться от соперника.

      Черчесов слабо выстроил атакующую игру, потому что НАПИРАЛ на физику и на оборону, а атакующим действиям уделил МИЗЕР тренировочного времени.
      На фоне защитного автобуса, атака нашей сборной затерялась в ТРЁХ соснах нашей оборонительной тактики Черчесова.
      Игроки атаки сникли и раскисли от выполнения несвойственных им оборонительных функций!

      Качество тренировок у Черчесова низкий и КПД очень маленький!
      Черчесов выехал за счёт Везения, ЧУДА, Удачи и массовой поддержки болельщиков, вопреки всем его тренерским промахам.

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      Рейтинг: +58

      Lakhamu 12 июля 2018, 00:09

      всё логично со слов усатого, тренер не виноват - игроки обделалались.

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 11 июля 2018, 23:21

      Скажи спасибо Смолову! Ему надоело в запасе сидеть, вот он и захотел побыстрее в Монте-Карло к Мамаеву!

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > Serjoga 11 июля 2018, 23:58

      Так за Смолова тренер отвечает. Это же он выпускал Смолова в каждом матче. Вся страна видела, как играет смолов, а тренер не видел.
      Но усатый никогда не признается в том, что сделал грандиознейшую ошибку взяв никчемного Смолова в сборную.

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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN > Владислав Vlad 12 июля 2018, 00:04

      федя был самым никчёмным ...черчесов хорош как мотиватор - как тренер - большой вопрос...но,думаю,он извлечёт уроки и ему нужно остаться в сборной...

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > SPACE TRUCKIN 12 июля 2018, 00:15

      Черчесов уже звезду поймал.
      Сборной нужен тренер, а мотиватором был Дзюба. Посмотри, как он настраивал ребят, как руками махал.)) А Черчесов в сторонке стоял.
      Тренер - на то и тренер, что бы ставить в состав тех, кто готов. Что бы разрабатывать комбинации. Подсказывать игрокам, как играть против того или иного игрока.
      Много комбинационного футбола у нас было?
      Единственная "задумка" была видна в матче с испанцами, где Смолов вертелся вокруг Бускетса, соответственно отрезал его от всех. Но это лишь опека.

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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN > Владислав Vlad 12 июля 2018, 16:33

      всё таки его разная тактика принесла плоды...

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