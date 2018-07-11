Черчесов: «Сборная России на чемпионате мира-2018 не довела дело до конца»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итог выступлению команды на чемпионате мира-2018. По словам специалиста, до конца дело доведено не было.

«В нашем понимании, мы не довели дело до конца. Как спортсмены. Понятно: чемпионат мира стал большим моральным плюсом для всех. Но Кубок мира – один, и его возьмет другая команда, а не мы. Нацеливались же мы на максимальный результат», – сказал тренер.

Ближайший матч команда проведет в сентябре.