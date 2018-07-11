Азар: «Лучше проиграть, чем победить так, как Франция»

Полузащитник «Челси» и сборной Бельгии Эден Азар считает свою национальную команду более зрелищной, чем Францию.

«Хотел бы я оказаться на месте игрока сборной Франции после этого полуфинала? Они победили, а каждый футболист хочет выигрывать. Но я предпочитаю проиграть с Бельгией, чем выиграть так, как сделала это Франция.

Мы играем в более красивый футбол, такой стиль подходит мне больше», – сказал Азар.

Матч 1/2 финала чемпионата мира-2018 Франция – Бельгия завершился со счетом 1:0.

Это точно был полуфинал чемпионата мира?