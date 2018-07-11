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    Азар: «Лучше проиграть, чем победить так, как Франция»

    Полузащитник «Челси» и сборной Бельгии Эден Азар считает свою национальную команду более зрелищной, чем Францию.

    «Хотел бы я оказаться на месте игрока сборной Франции после этого полуфинала? Они победили, а каждый футболист хочет выигрывать. Но я предпочитаю проиграть с Бельгией, чем выиграть так, как сделала это Франция.

    Мы играем в более красивый футбол, такой стиль подходит мне больше», – сказал Азар.

    Матч 1/2 финала чемпионата мира-2018 Франция – Бельгия завершился со счетом 1:0.

    Это точно был полуфинал чемпионата мира?

    Источник: FourFourTwo

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    11.07.2018 09:41
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    Комментарии42
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      Рейтинг: +4208

      Дедуктор 11 июля 2018, 20:42

      Ох же и ...удак этот Азар. Вот, кстати, поэтому ему не быть никогда ровней Роналду, да и Месси тоже. Роналду, хучь, "нырянием", но победы добьется. А поражений на дух не переноситю
      В общем, неплохое поколение в Бельгии. Но - пустышки.
      Ему бы боксом, что ли, заняться. Азару этому. Чтобы представление получил на тему, что нить типа: доминировал Азар, доминировал. Два раунда. А в третьем Азара, зараз, нокаутировали. Да так что на носилках унесли. Быват так.

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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 11 июля 2018, 16:05

      Болел в матче за Бельгию, но Франция была не хуже, гол забила, в свои не пропустила, значит где-то была получше!

      3
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 11 июля 2018, 15:19

      Самая скучная команда, убогое детище Дешама

      2
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 11 июля 2018, 15:05

      СКУКА -- ДЛЯ 1/2 ЧМ -- НИ НАКАЛА , НИ СТРАСТЕЙ , да и голишка куценький !!! ТОВАРНЯК -- встретились два соседа !!!

      2
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      Рейтинг: +86

      zidane 2006 11 июля 2018, 14:26

      Теперь не за кого болеть......Жаль

      1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 11 июля 2018, 14:20

      Бред несчастного человека... Франция была получше, играла по ситуации и контролировала ход матча, а это и есть класс и системность команды. Франция выиграла по делу и жаловаться на плохую игру соперника это как минимум сопливо. Бразильцы в прошлом этапе показали куда более красивую, интересную и сбалансированную игру, но почему-то дальше не прошли, а прошла Бельгия, которая закинула 2 очень необязательных и очень нелогичных гола в первом тайме. Это футбол.

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      Рейтинг: +1382

      Fin035 11 июля 2018, 14:00

      Видимо Азар не в курсе, что после драки кулаками не машут! Надо было на поле доказывать, что вы лучше, а не после игры языком зря трепать...!

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      Рейтинг: +93

      ПИКЕ БАРСЕЛОНА 11 июля 2018, 13:43

      Привык смотреть игры Барсы,другие редко.Барса атакует всегда,хоть забил,хоть пропустил.Тут забивают один гол и как в рос чемпионате уходят в оборону автобусом,не интересный футбол.Если по очкам давать победу,как в боксе,тогла игра станет зрелишным.
      -Гол два очка,опасный удар одно очко,в створ пол очка,владение мячом больше- два очка итд а в конце суммировать.А то нет зрелище,как классико в Испании.Зрелище было последняя игра японии,аргентины с францией.

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      Рейтинг: +3021

      Dgad > ПИКЕ БАРСЕЛОНА 11 июля 2018, 14:28

      Бразилия Бельгия тоже норм игра

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      Рейтинг: +561

      klimovich 11 июля 2018, 13:28

      Ну что ж. Значит обе стороны довольны :) Как удачно все сложилось!

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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 11 июля 2018, 13:13

      Ну Эден,проигрывать надо уметь!!!...Некрасиво...

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