Азар: «Лучше проиграть, чем победить так, как Франция»

Ох же и ...удак этот Азар. Вот, кстати, поэтому ему не быть никогда ровней Роналду, да и Месси тоже. Роналду, хучь, "нырянием", но победы добьется. А поражений на дух не переноситю
В общем, неплохое поколение в Бельгии. Но - пустышки.
Ему бы боксом, что ли, заняться. Азару этому. Чтобы представление получил на тему, что нить типа: доминировал Азар, доминировал. Два раунда. А в третьем Азара, зараз, нокаутировали. Да так что на носилках унесли. Быват так.
Полузащитник «Челси» и сборной Бельгии Эден Азар считает свою национальную команду более зрелищной, чем Францию.
«Хотел бы я оказаться на месте игрока сборной Франции после этого полуфинала? Они победили, а каждый футболист хочет выигрывать. Но я предпочитаю проиграть с Бельгией, чем выиграть так, как сделала это Франция.
Мы играем в более красивый футбол, такой стиль подходит мне больше», – сказал Азар.
Матч 1/2 финала чемпионата мира-2018 Франция – Бельгия завершился со счетом 1:0.
Это точно был полуфинал чемпионата мира?