Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Азар: «Лучше проиграть, чем победить так, как Франция»

11 июля 2018, 09:41
43

Полузащитник «Челси» и сборной Бельгии Эден Азар считает свою национальную команду более зрелищной, чем Францию.

«Хотел бы я оказаться на месте игрока сборной Франции после этого полуфинала? Они победили, а каждый футболист хочет выигрывать. Но я предпочитаю проиграть с Бельгией, чем выиграть так, как сделала это Франция.

Мы играем в более красивый футбол, такой стиль подходит мне больше», – сказал Азар.

Матч 1/2 финала чемпионата мира-2018 Франция – Бельгия завершился со счетом 1:0.

Это точно был полуфинал чемпионата мира?

Источник: FourFourTwo
Чемпионат мира Бельгия Франция Азар Эден
Комментарии (43)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DePisuares
1531291620
Ну по мне Франция интереснее смотрелась во всем
Ответить
15112007
1531294694
Соглашусь с Азаром. Бельгия играла круто. Французам во многом подсуживал судья. Моментами и французы выглядели хорошо, а Бельгия была привлекательнее.
Ответить
kella
1531295816
Верно сказал Азар: Такой футбол нам (болельщикам) - не нужен!
Ответить
OfaZavr
1531296305
ну да конечно, а вот если бы бельгийцы прошли в финал даже играя хуже всех никогда такого не сказал бы))
Ответить
АртурZaСМ
1531302984
Серьёзно??? а когда у Бразилии выигрывали точно таким же способом вас с Куртуа это мало волновало.
Ответить
serppion
1531303693
Азар спортсмен и должен знать, что результат важен в первую очередь. Греков-2004 помнят чемпионами Европы, потом уж автобусниками у ворот. Не по-мужски высказался Азар. Тем более, Франция смотрелась получше.
Ответить
KOLBIS
1531303988
Ну Эден,проигрывать надо уметь!!!...Некрасиво...
Ответить
Fin035
1531306824
Видимо Азар не в курсе, что после драки кулаками не машут! Надо было на поле доказывать, что вы лучше, а не после игры языком зря трепать...!
Ответить
ivanthebest
1531308039
Бред несчастного человека... Франция была получше, играла по ситуации и контролировала ход матча, а это и есть класс и системность команды. Франция выиграла по делу и жаловаться на плохую игру соперника это как минимум сопливо. Бразильцы в прошлом этапе показали куда более красивую, интересную и сбалансированную игру, но почему-то дальше не прошли, а прошла Бельгия, которая закинула 2 очень необязательных и очень нелогичных гола в первом тайме. Это футбол.
Ответить
тщмек 19
1531311568
Самая скучная команда, убогое детище Дешама
Ответить
Главные новости
Юран честно ответил, почему покинул «СКА-Хабаровск» через 2 недели после назначения
14:51
ВидеоБатраков прилетел в Турцию для завершения трансфера в «Галатасарай»
14:41
«Болонья» Тедеско заплатит 4,5 миллиона за игрока РПЛ
14:30
3
«Краснодар» объявил о переходе нападающего в «Крылья Советов»
14:18
1
Тарасов прокомментировал свой скандальный перформанс в честь Путина
13:59
2
Тысячи человек в прямом эфире следили за перелетом Батракова в Турцию
13:51
3
Заявление «Локо» об уходе Батракова
13:29
3
Новый клуб Батракова сделал заявление о трансфере
13:05
3
Бубнов определил, кто может стать следующим тренером «Локомотива»
12:40
Впечатления Радимова от «Зенита» на старте сезона
12:09
3
Все новости
Все новости
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
8 августа
5
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
8 августа
4
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
8 августа
9
На «Матч ТВ» оценили работу Черданцева на ЧМ-2026
7 августа
3
Аргентина поддержала Инфантино на фоне его возможной отставки
7 августа
4
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Каннаваро заподозрил наличие «крысы» в сборной Узбекистана
6 августа
3
Мостовой: «Покажите фото Инфантино на улицах Москвы до ЧМ – 48 из 50 человек его не узнают»
6 августа
4
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
5 августа
2
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
4 августа
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
3 августа
2
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
3 августа
10
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
3 августа
11
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
2 августа
1
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
2 августа
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
2 августа
21
УЕФА может выйти из ФИФА
2 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+