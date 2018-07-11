Де Брюйне: «Шансы были 50 на 50. Все решил один угловой»

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин Де Брюйне считает, что у его команды были все шансы на выход в финал чемпионата мира-2018 в матче с Францией.

«Сегодня шансы были 50 на 50. Матч был очень сложным для нас, нам противостояла очень организованная команда.

И у нас, и у Франции было всего несколько голевых моментов, не так много. Все решил один угловой», – сказал Де Брюйне.

Матч 1/2 финала чемпионата мира-2018 Франция – Бельгия завершился со счетом 1:0.

Это точно был полуфинал чемпионата мира?