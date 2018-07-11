Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Де Брюйне: «Шансы были 50 на 50. Все решил один угловой»

    Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин Де Брюйне считает, что у его команды были все шансы на выход в финал чемпионата мира-2018 в матче с Францией.

    «Сегодня шансы были 50 на 50. Матч был очень сложным для нас, нам противостояла очень организованная команда.

    И у нас, и у Франции было всего несколько голевых моментов, не так много. Все решил один угловой», – сказал Де Брюйне.

    Матч 1/2 финала чемпионата мира-2018 Франция – Бельгия завершился со счетом 1:0.

    Это точно был полуфинал чемпионата мира?

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.07.2018 07:18
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +595

      тщмек 19 11 июля 2018, 16:26

      но тебя, феномен, прикрыли конкретно

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 11 июля 2018, 12:41

      Да

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15876

      сапёр75 11 июля 2018, 08:09

      Ну на бронзу то должны рассчитывать , с такой игрой

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 11 июля 2018, 08:00

      Кто-то использовал свой шанс, кому-то улыбнулась удача, это в спорте сплошь и рядом. Помнят не только результат, но и игру, а сборной Бельгии стыдится нечего...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11