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  • Моуринью: «Все бельгийцы, кроме Азара, просто прятались в игре с Францией»

Моуринью: «Все бельгийцы, кроме Азара, просто прятались в игре с Францией»

11 июля 2018, 00:51
9

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью дал анализ матчу 1/2 финала чемпионата мира-2018 между французами и бельгийцами (1:0). Португальцу не понравилась проигравшая команда.

«Больше инициативы было у Бельгии, у Франции — больше простора для контратак. Бельгия поедет домой с чувством, что могла сыграть лучше. Это не коснется Эдена Азара, он сделал все что мог. Но остальные в большинстве своем просто прятались. Возможно, они активизировались в последние 20—25 минут, но этого оказалось мало. У них не было острых моментов.

А французам дались базовые вещи — оборона, компактность, стандарты. Они старались контролировать игру, и им это удалось. Рафаэль Варан фантастически себя проявил. Очень хорошо играл Поль Погба. Играл зрело. Когда была возможность выйти на голевую позицию, он так и делал. Он использовал свободу не для глупых действий, а для помощи Антуану Гризманну.

В конечном счете — 1:0, а могла бы быть ничья. Я практически ощущал, что не будет много голов. Эмоции были сильными, но сам матч не очень», – сказал специалист.

Французы в финале сыграют либо с англичанами, либо с хорватами.

Источник: RT
Чемпионат мира Франция Бельгия Манчестер Юнайтед Азар Эден Моуринью Жозе
Комментарии (9)
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тщмек 19
1531263965
По моему, бельгийцам просто не хватило забивного форварда. Даже Дзюба помог бы в этой игре больше, чем этот лох Лукак
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ROMAN63new
1531279860
Справедливо.
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Рубик Докоян
1531284036
Азар на этом ЧМ находится в великолепной форме. Скорость , дриблинг, обводка, скоростная выносливость просто поражает. На очень высоком уровне он проводит игры, а лидерских качеств ему не занимать.
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neveldomha
1531287868
Согласен с Жозе. На их месте должны были быть бразильцы.
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OfaZavr
1531294228
здесь пожалуй с Жозе можно согласиться, Азар старался а те другие звезды которые должны рвать и метать были незаметны.
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zigbert
1531296947
Правильно подметил Моуринью ,один Азар старался, остальные игроки выглядели не достаточно активно.
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maratagliulin
1531299650
Безусловно прав
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