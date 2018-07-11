Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Моуринью: «Все бельгийцы, кроме Азара, просто прятались в игре с Францией»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью дал анализ матчу 1/2 финала чемпионата мира-2018 между французами и бельгийцами (1:0). Португальцу не понравилась проигравшая команда.

    «Больше инициативы было у Бельгии, у Франции — больше простора для контратак. Бельгия поедет домой с чувством, что могла сыграть лучше. Это не коснется Эдена Азара, он сделал все что мог. Но остальные в большинстве своем просто прятались. Возможно, они активизировались в последние 20—25 минут, но этого оказалось мало. У них не было острых моментов.

    А французам дались базовые вещи — оборона, компактность, стандарты. Они старались контролировать игру, и им это удалось. Рафаэль Варан фантастически себя проявил. Очень хорошо играл Поль Погба. Играл зрело. Когда была возможность выйти на голевую позицию, он так и делал. Он использовал свободу не для глупых действий, а для помощи Антуану Гризманну.

    В конечном счете — 1:0, а могла бы быть ничья. Я практически ощущал, что не будет много голов. Эмоции были сильными, но сам матч не очень», – сказал специалист.

    Французы в финале сыграют либо с англичанами, либо с хорватами.

    Источник: RT

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.07.2018 00:51
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +334

      maratagliulin 11 июля 2018, 12:00

      Безусловно прав

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 11 июля 2018, 11:15

      Правильно подметил Моуринью ,один Азар старался, остальные игроки выглядели не достаточно активно.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 июля 2018, 10:30

      здесь пожалуй с Жозе можно согласиться, Азар старался а те другие звезды которые должны рвать и метать были незаметны.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4848

      neveldomha 11 июля 2018, 08:44

      Согласен с Жозе. На их месте должны были быть бразильцы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 11 июля 2018, 07:40

      Азар на этом ЧМ находится в великолепной форме. Скорость , дриблинг, обводка, скоростная выносливость просто поражает. На очень высоком уровне он проводит игры, а лидерских качеств ему не занимать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +211

      ROMAN63new 11 июля 2018, 06:31

      Справедливо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +595

      тщмек 19 11 июля 2018, 02:06

      По моему, бельгийцам просто не хватило забивного форварда. Даже Дзюба помог бы в этой игре больше, чем этот лох Лукак

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +915

      спанчес > тщмек 19 11 июля 2018, 06:36

      наингголланд же был

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > спанчес 11 июля 2018, 08:43

      у него растяжение промежности

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11