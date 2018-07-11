Моуринью: «Все бельгийцы, кроме Азара, просто прятались в игре с Францией»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью дал анализ матчу 1/2 финала чемпионата мира-2018 между французами и бельгийцами (1:0). Португальцу не понравилась проигравшая команда.

«Больше инициативы было у Бельгии, у Франции — больше простора для контратак. Бельгия поедет домой с чувством, что могла сыграть лучше. Это не коснется Эдена Азара, он сделал все что мог. Но остальные в большинстве своем просто прятались. Возможно, они активизировались в последние 20—25 минут, но этого оказалось мало. У них не было острых моментов.

А французам дались базовые вещи — оборона, компактность, стандарты. Они старались контролировать игру, и им это удалось. Рафаэль Варан фантастически себя проявил. Очень хорошо играл Поль Погба. Играл зрело. Когда была возможность выйти на голевую позицию, он так и делал. Он использовал свободу не для глупых действий, а для помощи Антуану Гризманну.

В конечном счете — 1:0, а могла бы быть ничья. Я практически ощущал, что не будет много голов. Эмоции были сильными, но сам матч не очень», – сказал специалист.

Французы в финале сыграют либо с англичанами, либо с хорватами.