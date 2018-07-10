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    Мбаппе в игре с Бельгией 15 раз шел в обводку. Это рекорд для сборной Франции на ЧМ с 1966 года

    Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе в матче 1/2 финала чемпионата мира-2018 против бельгийцев (1:0) 15 раз пошел в обводку против соперников. Это рекорд (учитываются чемпионаты мира с 1966 года).

    Ни на одном мировом первенстве ранее игроки сборной Франции не шли в обводку больше 14 раз.

    Мбаппе 19 лет.

    Гениальный пас Мбаппе, который круче любого гола

    Источник: Twitter

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    10.07.2018 23:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 11 июля 2018, 07:49

      Парень использует свои сильные игровые качества. Скорость, дриблинг у него на высочайшем уровне. Его индивидуальное футбольное мастерство надо встраивать в командные действия.

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