Мбаппе в игре с Бельгией 15 раз шел в обводку. Это рекорд для сборной Франции на ЧМ с 1966 года

Парень использует свои сильные игровые качества. Скорость, дриблинг у него на высочайшем уровне. Его индивидуальное футбольное мастерство надо встраивать в командные действия.
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе в матче 1/2 финала чемпионата мира-2018 против бельгийцев (1:0) 15 раз пошел в обводку против соперников. Это рекорд (учитываются чемпионаты мира с 1966 года).
Ни на одном мировом первенстве ранее игроки сборной Франции не шли в обводку больше 14 раз.
Мбаппе 19 лет.
Гениальный пас Мбаппе, который круче любого гола