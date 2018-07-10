Мбаппе в игре с Бельгией 15 раз шел в обводку. Это рекорд для сборной Франции на ЧМ с 1966 года

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе в матче 1/2 финала чемпионата мира-2018 против бельгийцев (1:0) 15 раз пошел в обводку против соперников. Это рекорд (учитываются чемпионаты мира с 1966 года).

Ни на одном мировом первенстве ранее игроки сборной Франции не шли в обводку больше 14 раз.

Мбаппе 19 лет.

Гениальный пас Мбаппе, который круче любого гола