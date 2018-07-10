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    Головин и Дзагоев вернутся в ЦСКА 17 июля. Акинфеев и Фернандес – 22-го

    Стали известны даты возвращения в ЦСКА игроков, принимавших участие в ЧМ-2018 в составе сборной России.

    Полузащитники Александр Головин и Алан Дзагоев приступят к предсезонной подготовке 17 июля. Голкипер Игорь Акинфеев и защитник Марио Фернандес присоединятся к армейцам на пять дней позже – 22 числа.

    На чемпионате мира сборная России дошла до четвертьфинала, где проиграла Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти).

    Источник: ПФК ЦСКА

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    10.07.2018 18:17
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 11 июля 2018, 11:46

      никогда не нравился Дзагоев ..НО в матче с Хорватами впечатлил ! вышел в конце матча и сыграл очень хорошо ! ..голевой навес ! много отборов ну и отважился в отличии от многих пробить послематчевый пенальти ! МОЛОДЕЦ !

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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 11 июля 2018, 02:21

      Молодцы. Удачи всем!!! И не разбегаться в такой тяжёлый период

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 10 июля 2018, 21:15

      Парни почти и не отдохнут как следует. Но труба зовёт и надо на сборы команды.

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 10 июля 2018, 19:52

      походу жидяра гинер не собирается продавать головина ! а зря !

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      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 10 июля 2018, 19:34

      Вернутся, чтобы уйти...

      0
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      Рейтинг: +13

      ВитюнНя 10 июля 2018, 18:35

      В Головин с Головиным когда вернуться ?

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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 10 июля 2018, 18:35

      Два Головина и возвращаются в разное время)))

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      Рейтинг: +3461

      acor94 10 июля 2018, 18:34

      Верните soccer
      PS раньше было лучше

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      Рейтинг: +986

      Mirak92 > acor94 10 июля 2018, 18:37

      Так в чем проблема?сиди там,он работает все так же

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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК > acor94 11 июля 2018, 11:47

      иди туда ! но там всё неудобно как то !

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      Рейтинг: +3461

      acor94 > Mirak92 12 июля 2018, 19:38

      там совершенно другой сайт с другим интерфейсом.

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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 10 июля 2018, 18:34

      Памятка для редакции: Заголовки нужно перечитывать дважды!

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      Рейтинг: +1343

      Ахимас Вельде 10 июля 2018, 18:22

      Редакционный ребус.

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