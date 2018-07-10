Головин и Дзагоев вернутся в ЦСКА 17 июля. Акинфеев и Фернандес – 22-го

никогда не нравился Дзагоев ..НО в матче с Хорватами впечатлил ! вышел в конце матча и сыграл очень хорошо ! ..голевой навес ! много отборов ну и отважился в отличии от многих пробить послематчевый пенальти ! МОЛОДЕЦ !
Стали известны даты возвращения в ЦСКА игроков, принимавших участие в ЧМ-2018 в составе сборной России.
Полузащитники Александр Головин и Алан Дзагоев приступят к предсезонной подготовке 17 июля. Голкипер Игорь Акинфеев и защитник Марио Фернандес присоединятся к армейцам на пять дней позже – 22 числа.
На чемпионате мира сборная России дошла до четвертьфинала, где проиграла Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти).