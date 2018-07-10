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    Пьянич продлит контракт с «Ювентусом». Игроком интересуются «Барселона», «ПСЖ» и «Челси»

    Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич продлит контракт с туринцами, несмотря на интерес со стороны нескольких топ-клубов.

    Ранее сообщалось, что боснийца хочет заполучить «Барселона», которая видит в нем замену Андресу Иньесте. Кроме того, СМИ связывали 28-летнего футболиста с «Челси» и «ПСЖ».

    Тем не менее, Пьянич готов подписать новое соглашение с «Ювентусом» с повышением зарплаты. Его нынешний контракт с клубом рассчитан до 2021 года.

    Источник: Football Italia

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    10.07.2018 16:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 10 июля 2018, 23:37

      Роналду не при чем кто-то скажет, а его приход - это мотивация для игры в СериАле у других игроков

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