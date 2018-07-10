Пьянич продлит контракт с «Ювентусом». Игроком интересуются «Барселона», «ПСЖ» и «Челси»

Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич продлит контракт с туринцами, несмотря на интерес со стороны нескольких топ-клубов.

Ранее сообщалось, что боснийца хочет заполучить «Барселона», которая видит в нем замену Андресу Иньесте. Кроме того, СМИ связывали 28-летнего футболиста с «Челси» и «ПСЖ».

Тем не менее, Пьянич готов подписать новое соглашение с «Ювентусом» с повышением зарплаты. Его нынешний контракт с клубом рассчитан до 2021 года.