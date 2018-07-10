Лопетеги звонил Роналду и убеждал его остаться в «Реале»

Новый главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги не хочет, чтобы нападающий Криштиану Роналду уходил из клуба.

Специалист позвонил португальцу и попытался убедить его остаться. Форвард высказал свои аргументы, и в итоге им не удалось договориться.

Ранее появилась информация, что Роналду на прошлой неделе созванивался с главным тренером «Ювентуса» Массимилиано Аллегри. Сегодня СМИ сообщили, что нападающий в Греции встречается с президентом туринцев Андреа Аньелли.