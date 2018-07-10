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    Лопетеги звонил Роналду и убеждал его остаться в «Реале»

    Новый главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги не хочет, чтобы нападающий Криштиану Роналду уходил из клуба.

    Специалист позвонил португальцу и попытался убедить его остаться. Форвард высказал свои аргументы, и в итоге им не удалось договориться.

    Ранее появилась информация, что Роналду на прошлой неделе созванивался с главным тренером «Ювентуса» Массимилиано Аллегри. Сегодня СМИ сообщили, что нападающий в Греции встречается с президентом туринцев Андреа Аньелли.

    Источник: Mundodeportivo

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    10.07.2018 15:38
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 10 июля 2018, 16:43

      Роналду пора давно что то менять в Реале он себя уже исчерпал

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1130

      petr69 10 июля 2018, 16:33

      Неважные отношения Переса и Роналду были наверное всегда, а потому наверное
      Роналду прав что уходит

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев 10 июля 2018, 16:04

      И откуда такие шпионы берутся? У них все телефоны на прослушке стоят?

      2
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