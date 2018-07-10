Дешам: «Мы готовы к различным вариантам в матче с Бельгией»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал, что он подготовил несколько схем к игре 1/2 финала чемпионата мира-2018 с Бельгией.

«Мы будем готовы адаптироваться к игре сборной Бельгии, учитывая отсутствие Менье. Бельгийцы неслучайно попали в полуфинал. Я подготовил игроков к различным вариантам», – заявил Дешам.

Матч 1/2 финала чемпионата мира-2018 Франция – Бельгия пройдет в Санкт-Петербурге во вторник, 10 июля, в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.