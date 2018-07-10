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    У защитника «Бордо», которым интересуется «Краснодар», проблемы со здоровьем

    «Краснодар» заинтересован в переходе защитника «Бордо» Пабло. Ранее сообщалось, что российский клуб предложил за бразильца 8 миллионов евро.

    Сейчас 27-летний футболист не может полноценно тренироваться со своей нынешней командой, сообщает Girondins33. Футболист испытывает явные проблемы со здоровьем. Он не только не принимает участие в полноценном тренировочном процессе, но не может выполнять даже такие виды упражнений, как велосипед или бодибилдинг.

    Пабло пропустил товарищеский матч «Бордо» против «МК Алжэир» (1:1), который состоялся в понедельник.

    В прошлом сезоне Лиги 1 Пабло сыграл в 15 матчах и отдал три голевые передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.07.2018 09:05
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 10 июля 2018, 19:27

      Если есть проблемы со здоровьем, надо лечиться а не играть в футбол.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 10 июля 2018, 09:18

      Ну, блин, смехота. Купите и вылечите, климат краснодарского края ему подойдёт. Вот так и втюхают какого-нибудь с рукам и ногами, но калеку...

      1
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      Рейтинг: +2572

      АЛЕКС 58 > Рубик Докоян 10 июля 2018, 20:53

      на федю не стоит

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > АЛЕКС 58 10 июля 2018, 20:54

      Калек у нас и своих хватает... )))

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