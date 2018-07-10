У защитника «Бордо», которым интересуется «Краснодар», проблемы со здоровьем

«Краснодар» заинтересован в переходе защитника «Бордо» Пабло. Ранее сообщалось, что российский клуб предложил за бразильца 8 миллионов евро.

Сейчас 27-летний футболист не может полноценно тренироваться со своей нынешней командой, сообщает Girondins33. Футболист испытывает явные проблемы со здоровьем. Он не только не принимает участие в полноценном тренировочном процессе, но не может выполнять даже такие виды упражнений, как велосипед или бодибилдинг.

Пабло пропустил товарищеский матч «Бордо» против «МК Алжэир» (1:1), который состоялся в понедельник.

В прошлом сезоне Лиги 1 Пабло сыграл в 15 матчах и отдал три голевые передачи.