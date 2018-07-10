Защитник «Бордо» может перейти в «Краснодар»

Ну и что что ему 27 лет, не 47 же,вон Игнашевич в свои 38 за сборную носится по 120 минут без замен,а потом ещё выходит и пенальти забивает,..может и этот игрок как раз в свои 27 начнет раскрываться в команде Галицкого, поживем увидим, как минимум резерв нужен на чемпионат и ЛЕ...Краснодару удачи в сезоне!!!
По информации Globe, защитник «Бордо» Пабло может перейти в «Краснодар».
Сообщается, что российский клуб предложил за бразильца 8 миллионов евро.
В прошлом сезоне Лиги 1 Пабло сыграл в 15 матчах и отдал три голевые передачи.