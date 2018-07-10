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    Защитник «Бордо» может перейти в «Краснодар»

    По информации Globe, защитник «Бордо» Пабло может перейти в «Краснодар».

    Сообщается, что российский клуб предложил за бразильца 8 миллионов евро.

    В прошлом сезоне Лиги 1 Пабло сыграл в 15 матчах и отдал три голевые передачи.

    Источник: Globo

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    10.07.2018 01:42
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +18893

      Atoniq 10 июля 2018, 12:50

      Ну и что что ему 27 лет, не 47 же,вон Игнашевич в свои 38 за сборную носится по 120 минут без замен,а потом ещё выходит и пенальти забивает,..может и этот игрок как раз в свои 27 начнет раскрываться в команде Галицкого, поживем увидим, как минимум резерв нужен на чемпионат и ЛЕ...Краснодару удачи в сезоне!!!

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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 10 июля 2018, 07:34

      Мне кажется, что быкам пора в корне менять трансферную политику. Чтобы построить команду, которая будет добиваться высоких результатов и дома ,и в Европе нужно стать этаким российским Лейпцигом, то есть активно вкладывать в академию, скаутскую службу и покупать только игроков моложе 23 (за редкими исключениями). Вот в этом случае можно будет создать команду, которая способна прогрессировать и добиваться результатов в долгосрочной перспективе.

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      Рейтинг: +1220

      Chaborz.1990 10 июля 2018, 06:22

      Значит хороший защитник

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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 10 июля 2018, 05:07

      Пабло Кастро)))

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 10 июля 2018, 05:03

      Не понимаю логики скаутов и селекционеров " Краснодара". Покупают 27-летнего "лавочника" клуба "Бордо" середняка французской 1-й Лиги за 8 лямов. Заключат контракт как минимум на 3г., а потом уйдёт свободным агентом как уже ушло и уходило не мало игроков. Галицкий ведь в экономике не пэтэушник и такие проколы...

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov > Рубик Докоян 10 июля 2018, 05:32

      Будет в футбольной академии Краснодара преподавать )).....футболист реально не стоит этих денег..

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > a-rakhmatov 10 июля 2018, 05:38

      Да пусть и за меньшие, но надо же покупать, чтобы потом можно было продать или продлить с ним контракт, если будет хорош. Покупать не старше 25 лет игрока, если не срочно нужен, чтобы закрыть проблемную позицию, а время поджимает. Можно из наших игроков возрастных большой список составить кто в клубе был на приличной "личке", а потом ушёл по окончании контракта так и "легов". И это уже на протяжении нескольких лет. Клуб ведь частный и Галицкий деньги умеет зарабатывать и считать, а тут такие проколы.

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