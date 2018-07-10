Защитник «Бордо» может перейти в «Краснодар»

По информации Globe, защитник «Бордо» Пабло может перейти в «Краснодар».

Сообщается, что российский клуб предложил за бразильца 8 миллионов евро.

В прошлом сезоне Лиги 1 Пабло сыграл в 15 матчах и отдал три голевые передачи.