Павар: «Франция проделала такой путь не для того, чтобы остановиться в шаге от конечного успеха»

Защитник сборной Франции Бенжамин Павар назвал сильные стороны соперника по 1/2 финала чемпионата мира-2018 команды Бельгии.

«Мы знаем уровень игроков сборной Бельгии. Большинство из них играет в топовых европейских клубах, каждый обладает высоким индивидуальным мастерством и способен решить эпизод в одиночку.

Эта команда хорошо организована, грамотно обороняется и контратакует, способна наказать соперника за ошибку. Бельгия обладает характером, если сумела отыграться с 0:2 в матче против Японии.

Нам будет очень непросто, но мы хотим пройти в финал. Франция проделала такой путь на этом чемпионате мира не для того, чтобы остановиться в шаге от конечного успеха», – заявил Павар.

Матч 1/2 финала чемпионата мира-2018 Франция – Бельгия пройдет в Санкт-Петербурге во вторник, 10 июля, в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.