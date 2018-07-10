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    Павар: «Франция проделала такой путь не для того, чтобы остановиться в шаге от конечного успеха»

    Защитник сборной Франции Бенжамин Павар назвал сильные стороны соперника по 1/2 финала чемпионата мира-2018 команды Бельгии.

    «Мы знаем уровень игроков сборной Бельгии. Большинство из них играет в топовых европейских клубах, каждый обладает высоким индивидуальным мастерством и способен решить эпизод в одиночку.

    Эта команда хорошо организована, грамотно обороняется и контратакует, способна наказать соперника за ошибку. Бельгия обладает характером, если сумела отыграться с 0:2 в матче против Японии.

    Нам будет очень непросто, но мы хотим пройти в финал. Франция проделала такой путь на этом чемпионате мира не для того, чтобы остановиться в шаге от конечного успеха», – заявил Павар.

    Матч 1/2 финала чемпионата мира-2018 Франция – Бельгия пройдет в Санкт-Петербурге во вторник, 10 июля, в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Источник: Известия

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    10.07.2018 06:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 10 июля 2018, 07:27

      Многие именитые команды приехали не для того, чтобы не выйти из группы или сразу в 1/8 финала проиграть, однако это футбол, а в него уже многие научились играть и не только в Европе...

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