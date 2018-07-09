Жиру – перед матчем с Бельгией: «Буду рад доказать Анри, что он выбрал неправильную команду»

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру в преддверии матча 1/2 финала ЧМ против Бельгии высказался о Тьерри Анри. Анри, бывший форвард Франции, работает в штабе главного тренера бельгийцев Роберто Мартинеса.

«Буду рад доказать Анри, что он выбрал неправильную команду (смеется). Странно будет увидеть его в команде соперника, для него это тоже особенная игра. Меня волнует только победа», – сказал Жиру.

Матч Франция – Бельгия пройдет завтра, 10 июля. Встреча начнется в 21:00 по московскому времени.