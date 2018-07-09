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    Жиру – перед матчем с Бельгией: «Буду рад доказать Анри, что он выбрал неправильную команду»

    Нападающий сборной Франции Оливье Жиру в преддверии матча 1/2 финала ЧМ против Бельгии высказался о Тьерри Анри. Анри, бывший форвард Франции, работает в штабе главного тренера бельгийцев Роберто Мартинеса.

    «Буду рад доказать Анри, что он выбрал неправильную команду (смеется). Странно будет увидеть его в команде соперника, для него это тоже особенная игра. Меня волнует только победа», – сказал Жиру.

    Матч Франция – Бельгия пройдет завтра, 10 июля. Встреча начнется в 21:00 по московскому времени.

    Источник: Skysports

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    09.07.2018 19:56
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 10 июля 2018, 13:47

      Вины Анри в этом нет никакой.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 9 июля 2018, 23:09

      ты играй как анри потом его критикуй, каждый суслик в поле агроном!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 9 июля 2018, 21:02

      Куда пригласили там и работает. Позвали бы в штаб сборной Франции не отказался бы, как и возглавить "Арсенал"...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +400

      Мария Мария 9 июля 2018, 20:34

      да порвут они французов...я так думаю)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS > Мария Мария 9 июля 2018, 22:54

      Конечно Машуня,ВЫ как всегда на высоте,кстати как дочка,с тренером по бадминтону,повторили нырок Тите(бразильского тренера)?...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +400

      Мария Мария > KOLBIS 10 июля 2018, 09:31

      пока нет, ближайшие соревнования в конце августа)))

      1
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS > Мария Мария 10 июля 2018, 09:59

      Ну готовтесь тогда,тренируйтесь и чтобы без травм...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 9 июля 2018, 20:08

      ну зачем уж так ? кто ты по сравнению с ним ? не тебе его критиковать

      3
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