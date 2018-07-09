Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Телетрансляцию матча Россия – Хорватия посмотрели 14 миллионов россиян

    По предварительным данным исследовательской компании Mediascope, аудитория телевизионной трансляции матча 1/4 финала ЧМ-2018 РоссияХорватия (2:2, 3:4 по пенальти) на «Первом канале» составила 13 миллионов 928 тысяч 814 россиян старше четырех лет.

    При этом охват трансляции (среднее количество человек, смотревших встречу не менее одной минуты), составил 23 миллиона 382 тысячи 212 зрителей.

    В полуфинале турнира хорваты сыграют против Англии.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.07.2018 18:31
    Рекомендуем
    Комментарии18
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 10 июля 2018, 13:40

      10 млн. с учетом четвертьфинала ,не очень большая цифра.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 10 июля 2018, 01:32

      Неужели в окна заглядывали и подсчитывали???

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1902

      lek! 9 июля 2018, 21:00

      Не чему тут радоваться , 10% населения не смотрела да же . Вот Исланцы , их матчи смотрели 98% населения .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 9 июля 2018, 20:11

      дзюбу не надо было менять.........

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11477

      alex1951 > 84aivengo 9 июля 2018, 20:17

      Секретная инфа от ,,усатага,.
      Дзюбу готовили к Финалу.
      Смолову дали шанс - устроиться в Реал
      Итог : Дзю не добрался,
      ,,Крашеный синяк,, обоср......

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 9 июля 2018, 20:05

      10 миллионов точно не навидят в душе смолова!!! и половина откуда то взятого усатого!! нах такой тренер если не видит у кого идет а у кого нет..тактик епаный(((

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11477

      alex1951 > Chernyi Lis 9 июля 2018, 20:13

      Ну да.... только щас то чего икру метать?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > alex1951 9 июля 2018, 20:17

      никто ничего не метает..есть тема есть высказывание!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11477

      alex1951 > Chernyi Lis 9 июля 2018, 20:25

      Ну тогда без юношеского фанатизма,уж больно резко....
      Где раньше был ?
      Раз знал ,но не доложил?))))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > alex1951 9 июля 2018, 20:28

      про этого фраера наколотого давно писал у себя в чате и здесь если че.. ведь не повтори он ошибку выпустив этого...могли бы и до финала дойти!! вот че обидно ****((

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo > Chernyi Lis 9 июля 2018, 20:40

      кто мешал вместо смольникова чалова взять ?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11477

      alex1951 > Chernyi Lis 9 июля 2018, 20:42

      ну да...ну да...даже эта соска Лопырь отправила в отставку губастого,нее катит.....не стоит(((
      пендаль не забить..... а это ващее саботаж......
      Даааа....теперь феодосию только и осталось ,что отмываться...
      загубил себя фраерок...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > 84aivengo 9 июля 2018, 20:47

      ))) один сапог на другой..смысл..твой чалов еще тормузнутый

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo > Chernyi Lis 10 июля 2018, 14:41

      молодежь так и закаляется... порох понюхал бы... в следующем турнире уже было бы легче... нет у нас напов на будущее...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1220

      Chaborz.1990 9 июля 2018, 20:00

      Мало

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 9 июля 2018, 19:08

      На Украине,наверное,5 мил.,да и в других странах СНГ тоже немало посмотрело...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11477

      alex1951 9 июля 2018, 19:03

      Сегодня ,97 т.е. про прошествии почти 2х суток ,
      после той памятной игры,
      успокоившись ,пересмотрев эту ,,валидольную ,,игру,
      пришел к выводу,что честь играть в полу-финале заслужила
      скорей Россия ,чем Хорватия.....
      Читал по лицам игроков ,по их реакции - и тех и других.....
      PS Ну и когда все мы успокоимся наконец,
      то поймем ,что ,,вот такого!,, от сборной просто никто не ожидал!)))))))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11477

      alex1951 > Diter Bolen 9 июля 2018, 20:11

      Правильно будет 9.июля (9//7) не прошло...

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11