Телетрансляцию матча Россия – Хорватия посмотрели 14 миллионов россиян

По предварительным данным исследовательской компании Mediascope, аудитория телевизионной трансляции матча 1/4 финала ЧМ-2018 Россия – Хорватия (2:2, 3:4 по пенальти) на «Первом канале» составила 13 миллионов 928 тысяч 814 россиян старше четырех лет.

При этом охват трансляции (среднее количество человек, смотревших встречу не менее одной минуты), составил 23 миллиона 382 тысячи 212 зрителей.

В полуфинале турнира хорваты сыграют против Англии.