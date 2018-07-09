«Ювентус» представил Джана. Игрок будет выступать под 23 номером

«Ювентус» провел презентацию полузащитника Эмре Джана. Немец взял себе 23-й номер в туринской команде.
Футболист перешел в итальянский клуб на правах свободного агента из «Ливерпуля», заключив контракт сроком на четыре года.
В прошлом сезоне Джан принял участие в 38 матчах на клубном уровне, забил шесть мячей и сделал пять результативных передач.
E con le foto con la maglia numero 23 finisce la conferenza stampa di @emrecan_... Ma l' #EmreCanDay continua! Stay tuned! #WelcomeToJu pic.twitter.com/Xkee0yKhH1— JuventusFC (@juventusfc) 9 июля 2018 г.