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    «Ювентус» представил Джана. Игрок будет выступать под 23 номером

    «Ювентус» провел презентацию полузащитника Эмре Джана. Немец взял себе 23-й номер в туринской команде.

    Футболист перешел в итальянский клуб на правах свободного агента из «Ливерпуля», заключив контракт сроком на четыре года.

    В прошлом сезоне Джан принял участие в 38 матчах на клубном уровне, забил шесть мячей и сделал пять результативных передач.

    Источник: ФК «Ювентус»

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    09.07.2018 17:16
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