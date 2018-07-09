«Ювентус» представил Джана. Игрок будет выступать под 23 номером

«Ювентус» провел презентацию полузащитника Эмре Джана. Немец взял себе 23-й номер в туринской команде.

Футболист перешел в итальянский клуб на правах свободного агента из «Ливерпуля», заключив контракт сроком на четыре года.

В прошлом сезоне Джан принял участие в 38 матчах на клубном уровне, забил шесть мячей и сделал пять результативных передач.