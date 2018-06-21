Официально: Джан – футболист «Ювентуса»

Не скажу что топ игрок, но в обойму очень хорошо!
«Ювентус» объявил о подписании контракта с бывшим полузащитником «Ливерпуля» Эмре Джаном. Соглашение рассчитано на четыре года.
Немец турецкого происхождения присоединился к итальянскому коллективу в статусе свободного агента.
Среди достижений хавбека – победа в Лиге чемпионов с «Баварией», победа в Бундеслиге, а также выигрыш со сборной Германии Кубка конфедераций.
OFFICIAL: Emre Can signs for Juventus!— JuventusFC (@juventusfcen) 21 июня 2018 г.
https://t.co/HcQr9QpC6f#WelcomeToJu #ForzaJuve pic.twitter.com/nOlYUxdRYn