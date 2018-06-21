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    Официально: Джан – футболист «Ювентуса»

    «Ювентус» объявил о подписании контракта с бывшим полузащитником «Ливерпуля» Эмре Джаном. Соглашение рассчитано на четыре года.

    Немец турецкого происхождения присоединился к итальянскому коллективу в статусе свободного агента.

    Среди достижений хавбека – победа в Лиге чемпионов с «Баварией», победа в Бундеслиге, а также выигрыш со сборной Германии Кубка конфедераций.

    Источник: Twitter

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    21.06.2018 17:14
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +630

      ВикторВВ 21 июня 2018, 18:30

      Не скажу что топ игрок, но в обойму очень хорошо!

      0
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      Рейтинг: -91

      kaop83 21 июня 2018, 17:50

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - 1einsider.com

      -7
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 21 июня 2018, 17:42

      посмотрим

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +702

      19element87 21 июня 2018, 17:17

      Ну теперь юве не будет Головина покупать...

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > 19element87 21 июня 2018, 17:49

      Нужно внимательно отнестись к этому сообщению и
      проанализировать предложение Ювентуса, если оно
      поступит. Ну в ПФК ЦСКА есть кому заняться этим делом.

      0
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      Рейтинг: -279

      Killer_18 21 июня 2018, 17:15

      Головин забудь про Юве, газуй в Лондон

      2
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