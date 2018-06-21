Официально: Джан – футболист «Ювентуса»

«Ювентус» объявил о подписании контракта с бывшим полузащитником «Ливерпуля» Эмре Джаном. Соглашение рассчитано на четыре года.

Немец турецкого происхождения присоединился к итальянскому коллективу в статусе свободного агента.

Среди достижений хавбека – победа в Лиге чемпионов с «Баварией», победа в Бундеслиге, а также выигрыш со сборной Германии Кубка конфедераций.