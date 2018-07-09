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  • «Волгарь»: «Онугха не перешел в «Краснодар». Письменного предложения у нас нет»

«Волгарь»: «Онугха не перешел в «Краснодар». Письменного предложения у нас нет»

9 июля 2018, 13:18
2

Руководитель «Волгаря» Денис Саблин прокомментировал информацию, согласно которой, нападающий команды Герман Онугха перешел в «Краснодар». При этом он подчеркнул, что кубанский клуб действительно проявляет интерес к 22-летнему игроку.

«Мы знаем об интересе «Краснодара» к Онугха, но это заинтересованность обозначена устно. Письменного предложения у «Волгаря» нет. Трансферный лист я не подписывал.

У Германа в контракте есть пункт об отступных, если «Краснодар» готов заплатить эту сумму, то с нашей стороны никаких возражений против перехода не будет. Но на сегодняшний день Онугха – игрок «Волгаря», – сказал Саблин.

Онугха имеет российский паспорт. Форвард перешел в «Волгарь» из «Химок» в марте этого года. В розыгрыше ФНЛ-2017/18 он провел 10 матчей, отметившись тремя голами.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия. ПФЛ. Зона Юг Краснодар Волгарь Онугха Герман
Комментарии (2)
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Loko_Roma
1531139427
Вот так самородки и появляються. Раньше Герман бегал с нами ******** в мячик играл во дворе. Теперь им Краснодар интересуется )))
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sochi-2013
1531166578
Галицкий, поторопись!
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