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    «Волгарь»: «Онугха не перешел в «Краснодар». Письменного предложения у нас нет»

    Руководитель «Волгаря» Денис Саблин прокомментировал информацию, согласно которой, нападающий команды Герман Онугха перешел в «Краснодар». При этом он подчеркнул, что кубанский клуб действительно проявляет интерес к 22-летнему игроку.

    «Мы знаем об интересе «Краснодара» к Онугха, но это заинтересованность обозначена устно. Письменного предложения у «Волгаря» нет. Трансферный лист я не подписывал.

    У Германа в контракте есть пункт об отступных, если «Краснодар» готов заплатить эту сумму, то с нашей стороны никаких возражений против перехода не будет. Но на сегодняшний день Онугха – игрок «Волгаря», – сказал Саблин.

    Онугха имеет российский паспорт. Форвард перешел в «Волгарь» из «Химок» в марте этого года. В розыгрыше ФНЛ-2017/18 он провел 10 матчей, отметившись тремя голами.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.07.2018 13:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 9 июля 2018, 23:02

      Галицкий, поторопись!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma 9 июля 2018, 15:30

      Вот так самородки и появляються. Раньше Герман бегал с нами ******** в мячик играл во дворе. Теперь им Краснодар интересуется )))

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