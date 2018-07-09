Фанаты «Динамо» К поблагодарили Виду после матча Россия – Хорватия. Игрок кричал «Слава Украине»

Бандеровцы поблагодарили усташа, ничего удивительного - нацисты всегда были против русских. В результате этой "благодарности" почти весь стадион в матче Хорватия-Англия будет болеть за англичан.
Болельщики киевского «Динамо» во время товарищеского матча против «Люцерна» вывесили баннер, на котором поблагодарили защитника сборной Хорватии Домагоя Виду. Ранее хорваты обыграли Россию в 1/4 финала чемпионата мира-2014.
«Спасибо, Домагой», – гласит растяжка, написанная на родном языке участника мирового чемпионата.
После игры Вида прокричал «Слава Украине».