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    Фанаты «Динамо» К поблагодарили Виду после матча Россия – Хорватия. Игрок кричал «Слава Украине»

    Болельщики киевского «Динамо» во время товарищеского матча против «Люцерна» вывесили баннер, на котором поблагодарили защитника сборной Хорватии Домагоя Виду. Ранее хорваты обыграли Россию в 1/4 финала чемпионата мира-2014.

    «Спасибо, Домагой», – гласит растяжка, написанная на родном языке участника мирового чемпионата.

    После игры Вида прокричал «Слава Украине».

    Источник: Facebook.com

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    09.07.2018 12:28
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 9 июля 2018, 18:20

      Бандеровцы поблагодарили усташа, ничего удивительного - нацисты всегда были против русских. В результате этой "благодарности" почти весь стадион в матче Хорватия-Англия будет болеть за англичан.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +428

      qwera 1969 9 июля 2018, 18:08

      Не удивлюсь, если у этого ублюдка под футболкой где-нибудь на спине нарисована свастика. У него .бало явного нацика....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 9 июля 2018, 17:47

      Очередной выпад майданутых болел....футбол с гавном мешают...

      0
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      Рейтинг: +57

      Ailend 9 июля 2018, 17:22

      норм

      1
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      Рейтинг: +817

      Пельш 1 9 июля 2018, 17:03

      Много ли украинским дебилам надо для полного счастья?

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +7392

      Старикан 9 июля 2018, 16:50

      Могли бы и тонну сала к посольству Хорватии подогнать...или жаба задушила?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 9 июля 2018, 16:01

      Фанаты Киевского Динамо?
      Ой чувствую это фанаты американского доллара поблагодарили идио.та виду...

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +183

      artydoc 9 июля 2018, 15:44

      Странная реакция ФИФА. Где дисквалификация этого фашистского прихвостня?

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3503

      goodbyegoodboу > artydoc 10 июля 2018, 17:41

      Рот помой

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +139

      Антон Л 9 июля 2018, 14:53

      Уважаемая редакция! Нафига вы мусолите эту тему?

      3
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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 9 июля 2018, 14:50

      Надеюсь они в курсе что он потом заднюю включил

      2
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      Рейтинг: +817

      Пельш 1 > GoldPlayFIFARus9 9 июля 2018, 17:04

      Им не привыкать заднюю включать, они же ТАЛЕРАНСТЫ

      1
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