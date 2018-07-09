Кутепов, Зобнин и Самедов присоединятся к «Спартаку» 24 июля

Футболисты «Спартака» Илья Кутепов, Роман Зобнин и Александр Самедов получат отдых после выступления в составе сборной России на чемпионате мира-2018.

Главный тренер красно-белых Массимо Каррера предоставил отдых игрокам до 22 июля. 23-го числа они пройдут медосмотр, а 24-го – приступят к тренировкам на подмосковной базе в Тарасовке.

Сборная России уступила в четвертьфинале чемпионата мира-2018 команде Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти).