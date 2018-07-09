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    Кутепов, Зобнин и Самедов присоединятся к «Спартаку» 24 июля

    Футболисты «Спартака» Илья Кутепов, Роман Зобнин и Александр Самедов получат отдых после выступления в составе сборной России на чемпионате мира-2018.

    Главный тренер красно-белых Массимо Каррера предоставил отдых игрокам до 22 июля. 23-го числа они пройдут медосмотр, а 24-го – приступят к тренировкам на подмосковной базе в Тарасовке.

    Сборная России уступила в четвертьфинале чемпионата мира-2018 команде Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти).

    Источник: ФК «Спартак»

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    09.07.2018 10:06
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 10 июля 2018, 12:00

      Столько сил отдали ,выступая за сборную - теперь надо восстановится.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim 10 июля 2018, 06:10

      Лига чемпионов началась.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 июля 2018, 18:19

      да отпуск получиться укороченным но что поделать, может времени не хватить качественно восстановиться и набрать форму.

      4
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      Рейтинг: +187

      zubr252 9 июля 2018, 14:59

      молодцы ребята теперь вперед на море отдохнуть

      2
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    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 9 июля 2018, 13:58

      Хорошо поработали, можно и отдохнуть.

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +20833

      derrik2000 > Мары 9 июля 2018, 14:35

      Хватит ли времени набрать форму перед началом чемпионата России, вот в чём вопрос.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > derrik2000 9 июля 2018, 14:45

      У всех это происходит индивидуально.
      Кому то времени больше надо, кому то меньше.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +33445

      oyabun 9 июля 2018, 12:50

      Сочувствую парням. Хватит ли им 2 недели всего отдохнуть?

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 9 июля 2018, 11:55

      ребята заслужили отдых

      6
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 9 июля 2018, 11:43

      свой бесценный опыт за эти игры привезут в команду а сейчас пусть отдыхают

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +69

      Бутсы 9 июля 2018, 10:54

      Надеюсь Рома никуда не уедет, ещё хотя бы год.

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 9 июля 2018, 10:19

      Ну хоть немного сборники отдохнут, а потом присоединятся к своим командам. У них напряжённый выдался сезон и многим тяжело придётся в играх в августе -сентябре.

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