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  • Торрейра – о переходе в «Арсенал»: «Такой шанс я не могу упустить»

Торрейра – о переходе в «Арсенал»: «Такой шанс я не могу упустить»

9 июля 2018, 08:32
1

Полузащитник «Сампдории» и сборной Уругвая Лукас Торрейра хочет перейти в «Арсенал». Ранее сообщалось, что его трансфер оценивается в 30 миллионов евро.

«Я был бы очень счастлив вернуться триумфатором с чемпионата мира вместе с моими партнерами, но такой шанс я не могу упустить.

У меня в жизни уже был подобный пример, когда я уезжал из Уругвая в Италию. Тогда я знал, что это прекрасная возможность развиваться и помогать моей семье», – рассказал Торрейра.

В ближайшие дни 22-летний футболист пройдет медосмотр в лондонском клубе.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Англия. Премьер-лига Трансферы Сампдория Арсенал Торрейра Лукас
Комментарии (1)
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simoron81
1531121247
ага
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