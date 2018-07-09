Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Торрейра – о переходе в «Арсенал»: «Такой шанс я не могу упустить»

    Полузащитник «Сампдории» и сборной Уругвая Лукас Торрейра хочет перейти в «Арсенал». Ранее сообщалось, что его трансфер оценивается в 30 миллионов евро.

    «Я был бы очень счастлив вернуться триумфатором с чемпионата мира вместе с моими партнерами, но такой шанс я не могу упустить.

    У меня в жизни уже был подобный пример, когда я уезжал из Уругвая в Италию. Тогда я знал, что это прекрасная возможность развиваться и помогать моей семье», – рассказал Торрейра.

    В ближайшие дни 22-летний футболист пройдет медосмотр в лондонском клубе.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.07.2018 08:32
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • Читайте нас: 
    11