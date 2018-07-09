Торрейра – о переходе в «Арсенал»: «Такой шанс я не могу упустить»

Полузащитник «Сампдории» и сборной Уругвая Лукас Торрейра хочет перейти в «Арсенал». Ранее сообщалось, что его трансфер оценивается в 30 миллионов евро.

«Я был бы очень счастлив вернуться триумфатором с чемпионата мира вместе с моими партнерами, но такой шанс я не могу упустить.

У меня в жизни уже был подобный пример, когда я уезжал из Уругвая в Италию. Тогда я знал, что это прекрасная возможность развиваться и помогать моей семье», – рассказал Торрейра.

В ближайшие дни 22-летний футболист пройдет медосмотр в лондонском клубе.