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    «Крылья Советов» заинтересованы в защитнике «Беневенто» Биллонге

    Скауты «Крыльев Советов» заинтересовались защитником «Беневенто» Жан-Клодом Биллонгом, сообщает Tutto Salernitana.

    24-летний футболист выбирает между предложением российского клуба и турецкого «Коньяспора».

    В прошлом сезоне Биллонг провел в «Беневенто» пять игр. На его счету нет результативных действий. По итогам чемпионата команда покинула Серию А.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.07.2018 07:20
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +304

      Victor.Vings 9 июля 2018, 08:59

      Опять хотят набрать всякую херню, игроков которые ни кому не нужны. просидел этот Биллонг на лавке почти весь сезон. Яковлева хотят опять из Онжи взять от него толку никакого нет, бегает только туда сюда. С таким составом опять вылетят, без денег и Тихонов не поможет.

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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > Victor.Vings 9 июля 2018, 20:58

      как бы было это не прискорбно ,но пока всё к этому и идёт что ты написал....

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