«Крылья Советов» заинтересованы в защитнике «Беневенто» Биллонге

Скауты «Крыльев Советов» заинтересовались защитником «Беневенто» Жан-Клодом Биллонгом, сообщает Tutto Salernitana.

24-летний футболист выбирает между предложением российского клуба и турецкого «Коньяспора».

В прошлом сезоне Биллонг провел в «Беневенто» пять игр. На его счету нет результативных действий. По итогам чемпионата команда покинула Серию А.