«Крылья Советов» заинтересованы в защитнике «Беневенто» Биллонге

Опять хотят набрать всякую херню, игроков которые ни кому не нужны. просидел этот Биллонг на лавке почти весь сезон. Яковлева хотят опять из Онжи взять от него толку никакого нет, бегает только туда сюда. С таким составом опять вылетят, без денег и Тихонов не поможет.
Скауты «Крыльев Советов» заинтересовались защитником «Беневенто» Жан-Клодом Биллонгом, сообщает Tutto Salernitana.
24-летний футболист выбирает между предложением российского клуба и турецкого «Коньяспора».
В прошлом сезоне Биллонг провел в «Беневенто» пять игр. На его счету нет результативных действий. По итогам чемпионата команда покинула Серию А.