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  • Джорджевич – о 5:0 с «Динамо»: «Это была серьезная игра против серьезного соперника»

Джорджевич – о 5:0 с «Динамо»: «Это была серьезная игра против серьезного соперника»

9 июля 2018, 06:55
3

Нападающий «Зенита» Лука Джорджевич остался доволен своей игрой в товарищеском матче с «Динамо». Встреча завершилась со счетом 5:0, а сам форвард отметился двумя забитыми голами.

«Настроение хорошее, конечно. Когда забиваешь, всегда приятно, тем более сегодня была серьезная игра против серьезного соперника. Я думаю, что команда сыграла очень хорошо, будем продолжать в том же духе.

Как чувствую себя физически? Я играл полчаса, поэтому никаких проблем нет, выложился на все сто процентов. Остальные ребята, я думаю, тоже выглядели хорошо — все в порядке.

Мои два гола? Просто я пробил так, как задумал. Во втором голе мне способствовала удача, конечно, она сегодня была на стороне «Зенита».

Сегодня было очень много грубости для товарищеского матча. Иногда такое бывает, тем более «Динамо» – наш соперник по чемпионату, серьезный клуб, серьезная команда. Конечно, в товарищеских матчах грубости должно быть меньше, но получилось так, как получилось. Самое главное – без травм.

Сейчас в команду вернулись футболисты, которые уже играли вместе, мы хорошо знаем друг друга, поэтому все получилось супер!» – заявил после матча футболист.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Джорджевич Лука
Комментарии (3)
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Рубик Докоян
1531110167
Видно, что разный уровень готовности и мотивации у игроков. В "Зените" многим надо себя показать новому тренеру и попасть в заявку команды, а в "Динамо" все чувствуют себя спокойно и не дёргаются, они в команде и будут играть.
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FCZenit is Ivanovo
1531112149
Очень серьезная)) такой счет прямо как Спартак выграли
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paracetamol
1531113406
Так их, Лука, ментов этих!
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