«Наполи» готов платить Ди Марии 5 миллионов в год, «ПСЖ» может отпустить игрока

«Наполи» продолжает работу по приобретению полузащитника «ПСЖ» Анхеля Ди Марии. Итальянцы обозначили зарплату, которую готовы обеспечить аргентинцу. Речь идет о 5 миллионах евро.

Источник сообщает, что в связи с истечением контракта игрока следующим летом французы готовы отпустить футболиста в текущее трансферное окно.

В приобретении Ди Марии заинтересован главный тренер неаполитанцев Карло Анчелотти, работавший с игроком в «Реале».