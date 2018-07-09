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    «Наполи» готов платить Ди Марии 5 миллионов в год, «ПСЖ» может отпустить игрока

    «Наполи» продолжает работу по приобретению полузащитника «ПСЖ» Анхеля Ди Марии. Итальянцы обозначили зарплату, которую готовы обеспечить аргентинцу. Речь идет о 5 миллионах евро.

    Источник сообщает, что в связи с истечением контракта игрока следующим летом французы готовы отпустить футболиста в текущее трансферное окно.

    В приобретении Ди Марии заинтересован главный тренер неаполитанцев Карло Анчелотти, работавший с игроком в «Реале».

    Источник: Sport Mediaset

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    09.07.2018 01:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 9 июля 2018, 07:46

      В ПСЖ сейчас как на фондовом рынке будут осуществляться сделки по купле и продаже игроков.

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