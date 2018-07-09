«Наполи» готов платить Ди Марии 5 миллионов в год, «ПСЖ» может отпустить игрока

В ПСЖ сейчас как на фондовом рынке будут осуществляться сделки по купле и продаже игроков.
«Наполи» продолжает работу по приобретению полузащитника «ПСЖ» Анхеля Ди Марии. Итальянцы обозначили зарплату, которую готовы обеспечить аргентинцу. Речь идет о 5 миллионах евро.
Источник сообщает, что в связи с истечением контракта игрока следующим летом французы готовы отпустить футболиста в текущее трансферное окно.
В приобретении Ди Марии заинтересован главный тренер неаполитанцев Карло Анчелотти, работавший с игроком в «Реале».