Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Черчесов – игрокам: «Главное достижение в том, что вы стали со страной единым целым»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после вылета команды с чемпионата мира-2018 обратился к футболистам, выделив их главное достижение.

    «Ваше главное достижение заключается в том, что вы стали со страной по-настоящему единым целым!» – сказал тренер.

    В 1/4 финала наша команда вылетела от сборной Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти).

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.07.2018 16:07
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +133

      Кривоножка 8 июля 2018, 20:43

      Самая слабая команда за последние 25 лет,показала самый лучший результат. Молодцы мужики,самоотдача была запредельная!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 8 июля 2018, 17:29

      Думаю теперь отбоя от пацанов в фут. школах не будет. Главное следить чтобы богатые не платили тренерам за своих бездарей. И почему академии Спартака и Зенита хуже академии Краснодара? Федун это тебе не в стаде Смолова критиковать

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +171

      Ливepпуль > ТОЛЬКО ФУТБОЛ 8 июля 2018, 18:13

      Потому что Краснодар понимает, что нужно вкладывать в детский футбол, а Спартак и Зенит скупают средних игроков за большие деньги, что бы выиграть чемпионат

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +715

      Mario84 8 июля 2018, 16:27

      Снимаем перед вами шляпу. Молодцы!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3754

      Yev 8 июля 2018, 16:14

      Он прав и в этом есть его заслуга!!!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11