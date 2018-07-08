Черчесов – игрокам: «Главное достижение в том, что вы стали со страной единым целым»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после вылета команды с чемпионата мира-2018 обратился к футболистам, выделив их главное достижение.

«Ваше главное достижение заключается в том, что вы стали со страной по-настоящему единым целым!» – сказал тренер.

В 1/4 финала наша команда вылетела от сборной Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти).