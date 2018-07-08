Черчесов – игрокам: «Главное достижение в том, что вы стали со страной единым целым»

Самая слабая команда за последние 25 лет,показала самый лучший результат. Молодцы мужики,самоотдача была запредельная!
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после вылета команды с чемпионата мира-2018 обратился к футболистам, выделив их главное достижение.
«Ваше главное достижение заключается в том, что вы стали со страной по-настоящему единым целым!» – сказал тренер.
В 1/4 финала наша команда вылетела от сборной Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти).
twit text
— Сборная России (@TeamRussia) 8 июля 2018 г.