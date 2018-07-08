Абель Эрнандес подпишет с ЦСКА пятилетний контракт

Бывший нападающий «Халл Сити» Абель Эрнандес в ближайшее время перейдет в ЦСКА. По информации Hull Transfers, 27-летний уругваец подпишет контракт, рассчитанный на пять лет.

5 июля агент футболиста побывал в Москве и договорился по условиям перехода. Зарплата игрока составит 3 миллиона евро в год.

В прошлом сезоне Эрнандес провел в Чемпионшипе 10 матчей, забил восемь голов и сделал две результативные передачи.