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    Абель Эрнандес подпишет с ЦСКА пятилетний контракт

    Бывший нападающий «Халл Сити» Абель Эрнандес в ближайшее время перейдет в ЦСКА. По информации Hull Transfers, 27-летний уругваец подпишет контракт, рассчитанный на пять лет.

    5 июля агент футболиста побывал в Москве и договорился по условиям перехода. Зарплата игрока составит 3 миллиона евро в год.

    В прошлом сезоне Эрнандес провел в Чемпионшипе 10 матчей, забил восемь голов и сделал две результативные передачи.

    Источник: Twitter

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    08.07.2018 11:21
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 8 июля 2018, 18:53

      Утка. Финансовую сторону контракта, если он есть - никому и после подписания не скажут, Твиттер сраный

      1
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      Рейтинг: +778

      УхоГорлоНос 8 июля 2018, 16:55

      Учитывая,что у коней не особо с финансами, инфа о 3 млн в год звучит как то не очень

      1
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      Рейтинг: +250

      Vitaly1960 8 июля 2018, 15:36

      Подписывают травмированного игрока? Оригинально! И зарплата игрока не для России. Чтобы ему за месяц заплатить нужно 2 полных стадиона собрать, а у нас на чемпионат так не ходят...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 8 июля 2018, 14:33

      Новости Бомбардира о Абеле Эрнандесе:
      3 июля: ЦСКА близок к подписанию ТРЕХЛЕТНЕГО контракта с экс-форвардом «Халла» Эрнандесом
      6 июля: ЦСКА согласовал ЧЕТЫРЕХЛЕТНИЙ контракт с Эрнандесом
      8 июля: Абель Эрнандес подпишет с ЦСКА ПЯТИЛЕТНИИЙ контракт
      Вы определитесь уже в конце концов!!!

      0
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      Рейтинг: +5072

      Т34 > BRO_football 8 июля 2018, 15:26

      Тут определяться нечего, это ЦСКА, значит до пенсии. Правда теперь, с повышением пенсионного срока, можно и до пенсии не дотянуть. А то, что не могут договориться по контракту, повышают сроки каждый день, упирается Абель, но Гинер дожмет.

      1
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 8 июля 2018, 14:19

      обкатка паровозом будет)

      0
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 8 июля 2018, 13:40

      Что-то непохоже на ЦСКА, такой лички там ни у кого нет.

      0
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      Рейтинг: +12191

      ВетеR 8 июля 2018, 13:04

      Отличная статистика )
      К окончанию контракта, почти 33 года (( Любит ЦСКА этот возраст )

      0
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 8 июля 2018, 12:52

      Быстрее бы уже официально подписали, нападающий отличный, игрок сборной Уругвая, только травма ему помешала выступить на ЧМ, т.к сезон лечился...

      3
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      Рейтинг: +1320

      ruded 8 июля 2018, 11:40

      сто пудово Пончик засланцем отработал и переманил напа))

      1
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      Рейтинг: +70531

      insider_retro 8 июля 2018, 11:39

      Между строк читается протекция Леонида Викторовича...
      Если состоится переход, то, возможно, это станет наиболее серьёзным приобретением на ближайшие сезоны!..

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