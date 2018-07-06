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    ЦСКА согласовал четырехлетний контракт с Эрнандесом

    Экс-нападающий «Халла» Абель Эрнандес в ближайшее время присоединится к ЦСКА.

    Армейцы согласовали с уругвайцем четырехлетний контракт. В четверг, 5 июля, агент 27-летнего футболиста побывал в Москве и уладил все детали.

    Ранее сообщалось, что ЦСКА заплатит форварду 5 миллионов евро подъемных, а его зарплата составит 3 миллиона в год.

    В прошлом сезоне Эрнандес провел в Чемпионшипе 10 матчей, забил восемь голов и сделал две результативные передачи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.07.2018 16:17
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +2185

      LOKOfanatik19 6 июля 2018, 20:50

      Явно не за ЦСКА, но такая новость не может радовать. Сильный нап усилит наш чемпионат

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 6 июля 2018, 20:25

      Сейчас трудно понять что он из себя представляет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31

      вазззз 6 июля 2018, 20:10

      С цифрами явная утка. 3 млн. в ЦСКА заслуженные ветераны не получают

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +228

      ЦСКА 3011 > вазззз 7 июля 2018, 01:23

      да плюс ещё пятак подъёмных...

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 июля 2018, 20:01

      отличное приобретение, поздравляю армейцев.

      2
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      Рейтинг: +695

      fan-man 6 июля 2018, 20:00

      Уже что то

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 6 июля 2018, 19:25

      Слуцкий коням подогнал свежего игрока, конечно игрок не высокого класса...

      0
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 6 июля 2018, 19:22

      Интересно будет на него посмотреть в РФПЛ.

      0
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      Рейтинг: +241

      Moveton 6 июля 2018, 19:11

      самое интересное, в фифа менеджере последнем, какой там год был 13 или 14, я его в ЦСКА покупал)

      0
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      Рейтинг: +2519

      Челнинец 6 июля 2018, 18:42

      Очень рад что в РФПЛ появился еще один добротный игрок, и как болельщик Спартака расстроен что такой сильный нап для нашего Чемпа будет играть за ЦСКА, хорошее приобретение армейцы, с почином!

      3
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      Рейтинг: +23

      Golovin_chelsea 6 июля 2018, 18:10

      Что то я думаю зря.

      0
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