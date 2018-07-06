ЦСКА согласовал четырехлетний контракт с Эрнандесом

Экс-нападающий «Халла» Абель Эрнандес в ближайшее время присоединится к ЦСКА.

Армейцы согласовали с уругвайцем четырехлетний контракт. В четверг, 5 июля, агент 27-летнего футболиста побывал в Москве и уладил все детали.

Ранее сообщалось, что ЦСКА заплатит форварду 5 миллионов евро подъемных, а его зарплата составит 3 миллиона в год.

В прошлом сезоне Эрнандес провел в Чемпионшипе 10 матчей, забил восемь голов и сделал две результативные передачи.